'Eşimden boşanıp seni alacağım diyordu'

Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde servis şoförü Ertem Yöntem, eşinden ayrılan ve ailece tanıştıkları Zahide Ökçe ile ilişki kurdu.

Geçen yıl ağustos ayında eşinin bu ilişkisinden haberdar olan F.Y., eşinin Zahide Ökçe ile dini nikah kıydığı iddiasını duyunca bu konuyu Ertem Yöntem’e açtı.

Sinirlenen Ertem Yöntem, yüzleşme için yönetimindeki minibüsle Zahide Ökçe’nin çalıştığı fabrikanın önüne gitti. Yöntem, Ökçe’nin boşandığı eşinden olan oğlu Oğuzhan Sarı’yı da yanına aldı. Minibüste çıkan tartışmada Zahide Ökçe çantasından çıkardığı bıçakla Ertem Yöntem’i öldürdü

Cinayet sonrası tutuklanan ve hakkında ’adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zahirde Ökçe’nin yargılanmasına Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Son duruşmaya cinayet sanığı Zahide Ökçe, öldürdüğü Ertem Yöntem’in eşi F.Y. ve yakınları ile avukatlar katıldı. Ökçe, ilk duruşmada , Ertem Yöntem ile aralarındaki ilişkiyi Ertem Yöntem’in eşinin çok iyi bildiğini iddia ederken şöyle dedi:

"Ertem bana, eşini boşayıp benimle evleneceğini söylüyordu. Bu ilişkiden eşinin de haberi vardı. Fakat sözünü tutmuyordu. Bana sürekli, ’Seni oğluna rezil edeceğim diyordu. Olay günü mesaj atıp işyerime geleceğini söyledi. Önce inanmadım. Sonra eşi, yanına aldığı arkadaşı Aydın Akman ve oğlum Oğuzhan Sarı ile fabrikanın önüne geldi. Ben de Oğuzhan yanlarında olduğu için izin alıp çıkıp aracına bindim. Burada tartıştık. Bir ara oğluma, ’annenin gidişatı kötü. Karacabey’e tezgah açmış’ dedi. Daha sonra bu sözüne tepki gösteren oğluma vurmaya başlayınca, çantamda bulunan bıçağı çıkardım. Ayırmak için aralarına girdim. Üzerime doğru gelince bıçak ona saplandı. Ben onu öldürmek istemedim."

Cumhuriyet savcısı, Zahide Ökçe hakkında ömür boyu hapis cezası, oğlu Oğuzhan Sarı hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, davayı karar verilmek üzere erteledi.