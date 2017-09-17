“Eşim Murat Başoğlu’na sadece ‘amca’ derdi”

Selçuk Kabadayı, Burcu Başoğlu Kabadayı’dan boşanmak için dava açtı ve 1 milyon lira tazminat talep etti.
Uzun süre sessizliğini koruyan Selçuk Kabadayı, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e konuştu.
“-Neler oluyor böyle Selçuk Bey?
Çok üzgünüm. Beklenmeyen olaylar yaşandı. İstenmeyen şeyler oldu… Süreç zor… Ayakta durmak için elimden geleni yapıyorum.
-Bundan sonra ne olacak?
Davalar açıldı. Boşanacağım. Arkadaşlarım ve ailem yanımda. Her şey bir an önce bitsin istiyorum…
-Olay günü, onlar teknedeyken siz neredeydiniz?
O saatlerde Bodrum Yalıkavak’taki spor salonunda işimin başındaydım.
-Eşinizle, ailesiyle ve Murat Başoğlu ile hiç görüştünüz mü?
Asla. Hiç biriyle görüşmedim. Görüşmeleri avukatım yapıyor.
-Murat Başoğlu’nun eşi Hande Hanım ile görüştünüz mü?
Onunla da hiç görüşmedim.
-Murat Başoğlu ve eşiniz tekneden birlikte olmadıklarını söylüyorlar.
Yoruma gerek yok ki. Durum çok açık olarak ortada.
"SADECE 'AMCA' DERDİ..."
-Eşiniz Burcu Başoğlu Kabadayı, Murat Başoğlu’na nasıl hitap ederdi?
Her zaman ve sadece ‘amca’ derdi…
-Murat - Hande Başoğlu, siz ve eşiniz Burcu Hanım birlikte zaman geçirir miydiniz?
Elbette… Her ailede olduğu gibi bizler de hep birlikte vakit geçirirdik.
-Eşinize aşık mıydınız?
Sadakat ve sevgiden yana iki yıllık evliliğimizde hiç sorunumuz yoktu. Hayatımızda her şey yolundaydı.”
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