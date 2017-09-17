“Eşim Murat Başoğlu’na sadece ‘amca’ derdi”

Selçuk Kabadayı, Burcu Başoğlu Kabadayı’dan boşanmak için dava açtı ve 1 milyon lira tazminat talep etti.

Uzun süre sessizliğini koruyan Selçuk Kabadayı, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e konuştu.

“-Neler oluyor böyle Selçuk Bey?

Çok üzgünüm. Beklenmeyen olaylar yaşandı. İstenmeyen şeyler oldu… Süreç zor… Ayakta durmak için elimden geleni yapıyorum.

-Bundan sonra ne olacak?

Davalar açıldı. Boşanacağım. Arkadaşlarım ve ailem yanımda. Her şey bir an önce bitsin istiyorum…

-Olay günü, onlar teknedeyken siz neredeydiniz?

O saatlerde Bodrum Yalıkavak’taki spor salonunda işimin başındaydım.

-Eşinizle, ailesiyle ve Murat Başoğlu ile hiç görüştünüz mü?

Asla. Hiç biriyle görüşmedim. Görüşmeleri avukatım yapıyor.

-Murat Başoğlu’nun eşi Hande Hanım ile görüştünüz mü?

Onunla da hiç görüşmedim.

-Murat Başoğlu ve eşiniz tekneden birlikte olmadıklarını söylüyorlar.

Yoruma gerek yok ki. Durum çok açık olarak ortada.

"SADECE 'AMCA' DERDİ..."

-Eşiniz Burcu Başoğlu Kabadayı, Murat Başoğlu’na nasıl hitap ederdi?

Her zaman ve sadece ‘amca’ derdi…

-Murat - Hande Başoğlu, siz ve eşiniz Burcu Hanım birlikte zaman geçirir miydiniz?

Elbette… Her ailede olduğu gibi bizler de hep birlikte vakit geçirirdik.

-Eşinize aşık mıydınız?

Sadakat ve sevgiden yana iki yıllık evliliğimizde hiç sorunumuz yoktu. Hayatımızda her şey yolundaydı.”