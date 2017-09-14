Eşi vurdu ailesi saldırdı

11 Mart 2016’da yaşanan olayda iki çocuğunun babası eşine boşanma davası açan Handan Aşkın konuşmak için yanına gelen eşi tarafından ruhsatsız silahıyla vuruldu. Handan Aşkın, yüzde 96 fonksiyon kaybı nedeniyle felç olurken olay sırasında yanında olan ağabeyi Sedat Sevin ise 10 saat süren ameliyatın ardından hayata dönebildi.

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor istedi. Duruşma 8 Şubat tarihine ertelendi. Öte yandan iki taraf arasındaki boşanma davası devam ediyor.

‘OĞLUM ONUN YÜZÜNDEN İÇERİDE’

Duruşma sonrası Handan Aşkın, ağabeyi Sedat Sevin ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adliye önünde basın açıklaması yapmak istedi. Tekerlekli sandalye ile adliye önüne gelen Handan Aşkın açıklama yaptığı sırada sanık Emre Aşkın’ın annesi Cemile ve babası Nail Aşkın müdahale etti. Açıklama yapan grubun üzerine yürüyen Aşkın ailesini polis ekipleri durdurdu. Anne Aşkın “Gelinim, oğlumu aldatıyordu. Oğlum onun yüzünden içeride” dedi. Handan Aşkın “Şiddete ve tehdide devam ediyorlar. İki çocuğum var. Ben eşimi aldatmadım. Ona ‘Çocuklar senden değil’ demedim. Sürekli aynı yalanı söylüyorlar. Bunun için DNA testi isteyeceğim” dedi.