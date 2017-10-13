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    Eşi ve baldızını katletmişti! O müzisyen için yeni gelişme...

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 08:16 | Son Güncelleme:

    Eşi ile baldızını öldürüp intihar girişiminde bulunan müzisyen Emre Güvener, yoğun bakımdan çıktı. Konuşma yetisini kaybeden Güvener, tutuklandı

     

    İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zerrin Güvener ve baldızı Betül Demir'i silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan müzisyen Emre Güvener (32) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan çift, anne Melahat Demir'in evinde de tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Güvener ruhsatsız silahla önce eşini, ardından baldızı Betül Demir'i (30) kafalarından vurarak öldürdü.

    Ardından silahı kendi kafasına dayayıp tek el ateş ederek intihar girişiminde bulunan Güvener ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Güvener 20 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

    Güvener'in konuşma yetisini kaybettiği, ifade veremediği bildirildi. Çifte cinayetten 24 gün sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine konuldu. (Sabah)

     
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