Eşi tarafından tarım ilacıyla zehirlenmişti: 'Şikayetçi değilim, gelsin kapım yine açık'

İddiaya göre, 38 yaşındaki Ü.G.'nin kendisine şiddet uyguladığını ve aldattığını gerekçe göstererek eşi Osman G.'nin alkol dolu bardağına tarım ilacı koyarak zehirlediği ileri sürüldü. Koca Osman G.'nin rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Osman G.'nin bilincinin kapandığını belirledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Osman G.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

"Müdahalenin ardından ortaya çıktı"

Doktorların yaptığı müdahalenin ardından Osman G.’nin zehirlendiği belirlendi. Bunun üzerine Ü.G., kocasının içtiği içkiden sonra rahatsızlandığını ileri sürdü. Ancak durumdan şüphelenen doktorlar durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede Osman G.'nin içeceğine karışan tarım ilacından zehirlediği tespit edildi. Bu durum üzerine gözaltına alınan bir çocuk annesi Ü.G., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan kadın mahkemeye sevk edildi. İfadesi alınan Ü.G., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hastanede gözümü açtım"

48 saat yoğun bakımda kalan ve geçtiğimiz Salı günü taburcu edilen koca Osman G., o gece yaşadıklarını anlattı. Aralarında hiçbir sorunun olmadığını öne süren Osman G., "Hiçbir şey yaşanmadı. Pazar sabahı işten geldim. Sonra kahvaltımı yaptım, saat 11.00’da ablam geldi. Sonra biraz gezmeye gittim. Sonra eşim beni aradı, gel acıktık, yemek yiyelim dedi. Yemeğimizi yedik. Zaten işten geldiğim için uykusuzdum, köşede uyuyakalmışım. Sonra saat gece 23.00 gibi kalktım azıcık muhabbet ettik. Sonra biraz içtim. Birincisini içtim, ikincisinden az biraz aldım. Birden istifra ettim. Sonra yerde kalmışım, ne oldu hatırlamıyorum. Hastanede gözümü açtım" dedi.

Eşinin kendisini zehirlediğini hastanede öğrendiğini belirten Osman G., eşinden şikayetçi olmadığını söyledi. Eşinin kendisine attığı suçlamaları kabul etmediğini belirten Osman G., "Birama tarım ilacı koymuş. Eşim beni zehirledi, ben ölümden döndüm. Üzüldüm ama eşimi çok severim, şikayetçi değilim, çocuğumun anası. Suçlamaları hiçbir zaman kabul etmiyorum. Varsa böyle bir şey ispatlasın. Telefon numaram belli, gitsin savcılık aracılığıyla araştırsın. Kıskançlıktan olabilir, çünkü beni çok seviyordu. Biz seve seve evlendik. Cezaevinden çıksa gelse, yine kapım açık. İşte evim" ifadelerini kullandı.

"Neden yaptığını bilmiyorum, çok seviyordu, aşırı kıskançtı"

Eşini asla dövmediğini ileri süren Osman G. , eşinin ‘çocuğu satarım’ iddialarını ise reddetti. Osman G., "İnsan sevdiğini, karısını çoluk çocuğunu döver mi? Akıl mantık alır mı, 6 yıl önce evlendik. Ben onu çalıştırmadım dahi, işe giderdim haberi bile olmazdı. İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Bağırmalar, çağırmalar olur. Ama insan öz evladını satar mı? Çocuğum kaynanamın evinde. Canlarım gidiyor. Onu asla aldatmadım. Evlendikten sonra 6 yıldır, ondan başka bir tek kadının eline elim değmedi. Aramızda bir sorun yoktu. Sadece kıskanıyordu, çok seviyordu. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Sadece çok kıskanıyordu" diye konuştu.

"Yuvam dağıldı, hüngür hüngür ağlıyorum"

İçinin yandığını belirten Osman G., eşinin kendisine zehirlediğine inanmadığını söyleyerek, "Şu an işe dahi gidemiyorum. Ama bu haldeyken bile ondan şikayetçi değilim. Gelse yine kabul ederim. Çok üzgünüm, sabaha kadar yatamadım, yatakta hüngür hüngür ağladım. Kızım gözümün önüne geliyor, şu an yuvam dağıldı. İşe gidemiyorum, ölümden döndüm. Karımın böyle bir şey yapacağını asla düşünmedim. Öğrendiğimde bile aklıma böyle bir şey gelmedi. Şu an kendi ağzıyla ben seni zehirledim dese yine inanmam. Biri, bu zamanda eşine güvenmese kime güvenecek. Her gün benim önüme yemek koyuyor" dedi.

"Beni öldü biliyordu, o yüzden böyle ifade verdi"

"O gece ifade verirken beni öldü biliyordu" diyen Osman G. "Ondan kendini böyle aklamaya çalışıyor. O iftiraları o yüzden atıyor. Ama ne yapsın ben şikayetçi değilim. Hiçbir sorun yoktu. Ben eve gelirken kızım ‘baba baba’ diye bağırdı, eşim ‘aşkım’ diyordu. Ben gelirken her şey önümde hazır oluyordu. Ben aldığım parayı eşime veriyordum. Ev almak için 10 bin TL kredi çektim, parayı eşimin hesabına yatırdım. Çal ilçesinden ev alacaktık. Krediyi ödedikten sonra kalan hayatımı Çal’da sürecektik" diye konuştu.