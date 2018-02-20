Eşi kapıyı açtı, sevgilisi öldürdü

Enver Kosova, 25 yaşındaki N.K. ile evliydi. 5 yaşında bir çocukları vardı. İddiaya göre Enver Kosova, kasten yaralama, tehdit ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından cezaevine girdiği zamanlar arkadaşı F.D.(43) kendisini ziyaret ederek para veriyordu. F.D, Enver Kosova’nın cezaevinden çıkmasına da yardımcı olmuştu. Enver Kosova, cezaevinden çıktıktan sonra F.D.’nin eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelenmeye başladı. Bu şüphesini eşine açık açık söyledi. Bu nedenle evde kavgalar yaşandı. Enver Kosova, eşiden evi terketmesini istedi. Boşanma süreci başlamıştı. N.K., 5 yaşındaki çocuklarını alarak ailesinin yanına gitti. Ailesi kabul etmedi. Bunun üzerine N.K., F.D’nin Yalova’daki evine yerleşti.

Enver Kosova, N.K. ve F.D.’yi telefonla arayarak tehdit etmeye başladı. Karşılıklı küfürleşmeler yaşandı. N.K. ve F.D, önceki gece 01.00 sıralarında Alibeyköy’deki eve geldi. N.K., anahtarıyla kapıyı açtı. F.D. ile birlikte eve girdi. F.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ettiği Enver Kosova hayatını kaybetti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada, kamera görüntüleri, görgü tanıkları ve teknik incelemede, F.D.’nin cinayeti işlediğini, N.K’nın da evin kapısını yanındaki anahtarla açtığını tespit etti. Planlı cinayetin ardından N.K ve sevgilisi F.D’nin Yalova’daki eve kaçtıklarını belirledi. N.K ve F.D, cinayeti itiraf etti. F.D, pompalı tüfeği göle attığını söyledi.