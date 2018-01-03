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    Eşi ilk kez katıldı... Hakan Atilla’nın eşinin gözyaşları

    Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
    03.01.2018 - 18:27 | Son Güncelleme:

    ABD'nin New York’ta kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa duruşmaya katıldı.

    Eşi ilk kez katıldı... Hakan Atilla’nın eşinin gözyaşlarıHakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı duruşmada jüri müzakerelerine kaldığı yerden devam ederken, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Gülçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.

    Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.

    JÜRİ TOPLANDI

    Bu arada, Atilla'nın tutuklu yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek  için bugün tekrar toplandı. Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara verilmiş ve  3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı.      

    Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

    12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor. Jürinin karar üzerinde uzlaşamaması durumunda ise davanın yargıcının "yeniden yargılama" kararı alma olasılığı bulunuyor.     

     

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    Etiketler: haberler , zarrab , haber , HABERLER , SON DAKİKA
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