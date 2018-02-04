EÅŸi ile tartÄ±ÅŸÄ±; kendini bÄ±Ã§akladÄ±

Olay, Kaptan PaÅŸa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No: 82â€™de saat 08.15 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°sminin Nemettin olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen kiÅŸi iddialara gÃ¶re, cadde Ã¼zerinde evinin Ã¶nÃ¼nde telefonda karÄ±sÄ± ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bir sÃ¼re sonra evine Ã§Ä±kan Nemettin kendisini bÄ±Ã§ak ile karÄ±n bÃ¶lgesinden bÄ±Ã§akladÄ±. AcÄ± iÃ§erisinde haykÄ±ran yaralÄ±nÄ±n seslerini duyan komÅŸularÄ± hemen Ã¼st kata Ã§Ä±ktÄ±. YaralÄ±nÄ±n yerde kanlar iÃ§inde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren komÅŸularÄ± durumu hemen saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±ya ilk mÃ¼dahaleyi olay yerinde yaptÄ±ktan sonra ambulans ile hastaneye kaldÄ±rdÄ±.



Mehmet Ä°srafiloÄŸlu "Ben baÄŸÄ±rtÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±m. Adam telefonda karÄ±sÄ± ile tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. â€™Kendimi Ã¶ldÃ¼receÄŸimâ€™ demiÅŸ. Polisler geldi. Ambulans geldi. AldÄ±lar gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Polislere â€™ben kendimi bÄ±Ã§akladÄ±mâ€™ demiÅŸ" diye konuÅŸtu.



Polis bÄ±Ã§aklanma olayÄ± ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.



