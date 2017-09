Eser veda etti

Türkiye Eser West'i 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanımış, Cansel ile yaşadığı aşk ilgiyle izlenen Eser, yarışmanın final yapmasının ardından Survivor 2017 kadrosuna dahil olmuştu.

Issız ada macerasından kendi isteğiyle ayrılan Eser, Amerika'ya geri döndü.

Eser West, sosyal medya hesaplarında bir de veda mesajı yayınladı.

"Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Acı tatlı, dolu dolu bir 3 sene geçirdim burada. Hayatımın geri kalan kısmında burada edindiğim tecrübeler sayesinde daha emin adımlarla ilerleyeceğim. Bu bir veda değil. Sadece 'See you later'. Burada her zaman dönebileceğimbir evim, ailem ve can dostlarım var.

Gözüm arkada değil. Bir pişmanlığım yok. 'Keşke' demiyorum... 'İyi ki' diyorum. Kalmakla gelen para ve şöhreti istemiyorum. Bir başkasının beni yaratmasını değil, benkendimi yaratmak istiyorum! Kendi hikayemi kendim yazmak istiyorum. Yapacaksam, en iyisini yapmak istiyorum. O kadar.

Kendinize iyi bakın..."