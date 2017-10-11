Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Esenyurt’tan vazgeçmedi

Esenyurt’tan vazgeçmedi

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 21:54 | Son Güncelleme:

15 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Karden İnşaat üçüncü konut projesini satışa çıkardı.

Bugüne kadar yaklaşık 50 taahhüt işine imza attıklarını belirten Karden İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Karadeniz, doğru lokasyonda doğru konut üretmek için de çalıştıklarını ifade etti. Daha önceki iki konut projesini de İstanbul Esenyurt’ta hayata geçiren şirket yine aynı adresi seçti. Yeni konut projeleri ‘Self İstanbul’ için 203 milyon yatırım yapacaklarını belirten Karadeniz, “Beylikdüzü Bahçeşehir TEM bağlantı yolu bitişiğinde konumlanan projemiz için inşaat çalışmaları başladı. Teslimleri Eylül 2019’da yapmayı planlıyoruz. Projemizde 609 konut, 60 mağaza ve 27 dersliği olan bir okul yer alacak” dedi. Karadeniz, “Dairelerin metrekare satış fiyatı 3 bin 200 lira. Fiyatlar ise 229 bin liradan başlıyor” dedi.

Etiketler: Paşa Karadeniz , Esenyurt , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri