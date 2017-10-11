Esenyurt’tan vazgeçmedi

Bugüne kadar yaklaşık 50 taahhüt işine imza attıklarını belirten Karden İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Karadeniz, doğru lokasyonda doğru konut üretmek için de çalıştıklarını ifade etti. Daha önceki iki konut projesini de İstanbul Esenyurt’ta hayata geçiren şirket yine aynı adresi seçti. Yeni konut projeleri ‘Self İstanbul’ için 203 milyon yatırım yapacaklarını belirten Karadeniz, “Beylikdüzü Bahçeşehir TEM bağlantı yolu bitişiğinde konumlanan projemiz için inşaat çalışmaları başladı. Teslimleri Eylül 2019’da yapmayı planlıyoruz. Projemizde 609 konut, 60 mağaza ve 27 dersliği olan bir okul yer alacak” dedi. Karadeniz, “Dairelerin metrekare satış fiyatı 3 bin 200 lira. Fiyatlar ise 229 bin liradan başlıyor” dedi.