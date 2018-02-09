Esenyurt'ta rezidansa operasyon... Ayakkabıdan çıktı

Operasyon yapılan 6 rezidans dairesine giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin araması sırasında bir dairede ayakkabıların içine saklanmış satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Bu sırada polis operasyon yapılan daireden şüphelilerin aşağıya bir şey atmış olma ihtimaline karşı rezidansın bahçesinde bir süre arama yaptı. Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.