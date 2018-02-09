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    Esenyurt'ta rezidansa operasyon... Ayakkabıdan çıktı

    Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
    09.02.2018 - 07:17 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Esenyurt’ta bir rezidanstaki 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisi de katılırken, hassas burunlu 'Gold' isimli narkotik köpeği de aramalara katıldı. Operasyonda 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir şüphelinin ayakkabısından uyuşturucu madde çıktı.

    Operasyon yapılan 6 rezidans dairesine giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin araması sırasında bir dairede ayakkabıların içine saklanmış satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

    Bu sırada polis operasyon yapılan daireden şüphelilerin aşağıya bir şey atmış olma ihtimaline karşı rezidansın bahçesinde bir süre arama yaptı. Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

    Esenyurtta rezidansa operasyon... Ayakkabıdan çıktı

    Esenyurtta rezidansa operasyon... Ayakkabıdan çıktı

     

    Etiketler: Esenyurt , uyuşturucu , uyuşturucu operasyonu , narkotik , son dakika
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