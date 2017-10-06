 Esenyurt’ta polisten kaçan şüpheliler ortalığı birbirine kattı

Esenyurt’ta 2 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenen motosikletli polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Araç hızla kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşlerine takıldı. Kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü.

Güzelyurt Mahallesi’nde yolu kesen motosikletli polislere çarpan araç kontrolden çıktı. Otomobil, 4 araca daha çarptıktan sonra su kanalına uçmak üzereyken bariyerlere çarparak durdu.



Kazada motosikletteki 2 polis, 2 şüpheli ve çarptıkları araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı. Hafif yaralı olan 6 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Şüpheliler gözaltına alınırken kaçtıkları araçtan pompalı tüfek çıktı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme sürüyor.