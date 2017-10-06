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    Esenyurt’ta polisten kaçan şüpheliler ortalığı birbirine kattı

    Ersan SAN/ İSTANBUL (DHA)
    06.10.2017 - 14:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul Esenyurt’ta motosikletli polis ekiplerinden kaçan şüphelilerin kullandığı araç kaza yaptı. 2’si polis 6 kişi yaralandı.

    Esenyurt’ta 2 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenen motosikletli polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Araç hızla kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşlerine takıldı. Kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü.

    Esenyurt’ta polisten kaçan şüpheliler ortalığı birbirine kattıGüzelyurt Mahallesi’nde yolu kesen motosikletli polislere çarpan araç kontrolden çıktı. Otomobil, 4 araca daha çarptıktan sonra su kanalına uçmak üzereyken bariyerlere çarparak durdu. 

     Esenyurt’ta polisten kaçan şüpheliler ortalığı birbirine kattı
    Kazada motosikletteki 2 polis, 2 şüpheli ve çarptıkları araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı. Hafif yaralı olan 6 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Şüpheliler gözaltına alınırken kaçtıkları araçtan pompalı tüfek çıktı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Esenyurt’ta polisten kaçan şüpheliler ortalığı birbirine kattı

    Etiketler: İstanbul , Esenyurt , kaza
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