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    Esenyurt'ta işçiler buldu! Korkunç olay

    İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK (DHA)
    28.12.2017 - 16:44 | Son Güncelleme:

    Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu. İşçilerin bulduğu ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi 730 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta, işçiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiye rastladı. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden Celal Çubu adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Görgü tanığı inşaat çalışanları, ölen kişinin yanında uyuşturucu madde gördüklerini iddia etti. İşçiler, inşaatta uyuşturucu madde kullananlara daha önce şahit olduklarını söyledi. Polis ekiplerinin inceleme çalışmasının ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Esenyurtta işçiler buldu Korkunç olay

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