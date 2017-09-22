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Esenler dönüşüyor

Hürriyet Haber
22.09.2017 - 21:39 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 21:39

EFİTAŞ İnşaat, Esenler Belediyesi ve Eskon İnşaat ortaklığı İstanbul Esenler’de kentsel dönüşüm kapsamında Ömür İstanbul projesini hayata geçirecek.

Esenler Turgut Reis Mahallesi’nde yer alan proje10 bin metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde inşa edilecek. Ömür İstanbul projesinde 4 blokta, 278 konut ve 3 ticari ünite yer alacak. Efitaş İnşaat Genel Koordinatörü Tarık Uğur Tayfur projede metrekare fiyatlarının ortalama 4 bin 500 TL civarında olduğuna değinerek, en ucuz konutun 312 bin TL olduğuna dikkat çekti. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise Esenlerin yaklaşık 500 bin nüfusuyla İstanbul’da metrekareye en fazla insan düşen ilçe olduğunu belirterek “Kentsel dönüşüm çalışmaları yaparken bir taraftan şehrin güvenliğini bir taraftan şehirde yaşayan insanların güvenli konutlara kavuşmasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi. Göksu, Esenler’de yenilenmesi gereken 100 bin konuttan 26 binini yenilediklerini belirtti.

Etiketler: EFİTAŞ İnşaat , Esenler , gazetehaberleri
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