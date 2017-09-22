Esenler dönüşüyor

Esenler Turgut Reis Mahallesi’nde yer alan proje10 bin metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde inşa edilecek. Ömür İstanbul projesinde 4 blokta, 278 konut ve 3 ticari ünite yer alacak. Efitaş İnşaat Genel Koordinatörü Tarık Uğur Tayfur projede metrekare fiyatlarının ortalama 4 bin 500 TL civarında olduğuna değinerek, en ucuz konutun 312 bin TL olduğuna dikkat çekti. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise Esenlerin yaklaşık 500 bin nüfusuyla İstanbul’da metrekareye en fazla insan düşen ilçe olduğunu belirterek “Kentsel dönüşüm çalışmaları yaparken bir taraftan şehrin güvenliğini bir taraftan şehirde yaşayan insanların güvenli konutlara kavuşmasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi. Göksu, Esenler’de yenilenmesi gereken 100 bin konuttan 26 binini yenilediklerini belirtti.