Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Esed bir teröristtir'

    'Esed bir teröristtir'

    DHA
    28.12.2017 - 00:01 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir. Böyle birisine kalkıp da ‘Bu işi o götürebilir’ diyemeyiz. 1 milyona yakın öldürülmüş olan Suriyeliye haksızlık yapmış oluruz. Biz Türkiye olarak böyle bir şeyi tanıyamayız” dedi. Tunuslu mevkidaşı ı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:

    SURİYE’DE HUZUR YOK
    “Suriye’de Esed ile yürümek kesinlikle mümkün değildir. Niçin? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan Suriye’nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Açık ve net söylüyorum; Esed, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine kalkıp da, ‘Bu işi o götürebilir’ diyemeyiz. 1 milyona yakın öldürülmüş olan Suriyeliye haksızlık yapmış oluruz. Biz Türkiye olarak böyle bir şeyi tanıyamayız.
    Suriye’de hâlâ kan gövdeyi götürüyor. İdlib ortada, Afrin ortada, Deyrizor ortada. Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak teslim edilmiş vaziyette. Niçin orada koalisyon güçleri var, niçin Rusya var, niçin biz varız? Bütün sebebi Suriye’de huzur yok. Esed ile de bu huzur oraya gelmez. Astana’da başlattığımız bir sürecimiz var, aynı şey Cenevre ile de mütemmim cüz durumundadır. Burada çıkacak olan karar ile de Suriye halkı da kendi geleceğine yönelik kararını vermelidir.

    FİİLİ BİR İŞGAL VAR
    Filistin’in devlet olarak tüm dünyada tanınmasını sağlama çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz. Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması konusu bizim ortak irademizdir. İslam dünyası bu konuda hemfikirdir. Bu konuda fiili bir işgal var. Fiili bir işgal olması hasebiyle de tabelalarımızı asamıyoruz. Ama şu anda Türkiye olarak Filistin’de büyükelçi olarak görevlendirdiğimiz başkonsolosumuz var. Fiili olarak bunu zaten ilan ettik.

    Doğu Kudüs bizim için başkenttir. Bunun arkasındayız. İslam dünyası da bunun arkasında. Ama şunu unutmayalım ki işgal altındaki Kudüs’te bunu uygulamaya sokabilmek mümkün mü, değil mi? İsrail, şu anda kendisi çalıyor kendisi oynuyor. 10 tane ülke ile dünyayı kalkıp da yanınıza alamazsınız, alamadınız da. Gerçek ortada. Bu konudaki kararlığımızı sürdüreceğiz.

    REFORME EDİLMELİ
    (ABD’nin Kudüs kararı ve BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamanın ardından nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soru) BM Güvenlik Konseyi’ndeki A planıydı. Ama orada malum Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin ters tutumu tek başına A planının, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyorum ya bunu boşa söylemiyoruz. Bir ülke BM Güvenlik Konseyi’ni kilitleyebiliyor. Acaba bu 5 daimi üye içerisinde Müslüman bir ülke var mı? Yok. Öyleyse İkinci Dünya Savaşı’nın şartları içinde hazırlanmış olan bu BM Güvenlik Konseyi’nin reforme edilmesi lazım. Neden orada Tunus olmasın, niye biz olmayalım? Dönüşümlü olarak BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üyelik hakkının, dünyadaki BM’de malum 196 ülke var, hepsinin burada iki yılda bir yer alması lazım.”

    'TUNUS'UN KALKINMASI TÜRKİYE'NİN KALKINMASI DEMEK'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısında da şöyle konuştu: “Başta Kudüs olmak üzere aramızda benzer görüşler var. Aynen bayrağımızdaki birlik gibi buradaki kararlığımızdaki birliğimizi ortaya koyuyor. Tek bayrak tek ruhlarımızın birliğini ortaya koyuyor. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs’ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. Tunus’un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus’un kalkınması Türkiye’nin kalkınması demektir. 300 milyon dolarlık kredi Tunus tarafında kullanılmış olup, 300 milyon dolar kredi de kullanılmayı bekliyor.”

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri