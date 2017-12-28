'Esed bir teröristtir'

SURİYE’DE HUZUR YOK

“Suriye’de Esed ile yürümek kesinlikle mümkün değildir. Niçin? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan Suriye’nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Açık ve net söylüyorum; Esed, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine kalkıp da, ‘Bu işi o götürebilir’ diyemeyiz. 1 milyona yakın öldürülmüş olan Suriyeliye haksızlık yapmış oluruz. Biz Türkiye olarak böyle bir şeyi tanıyamayız.

Suriye’de hâlâ kan gövdeyi götürüyor. İdlib ortada, Afrin ortada, Deyrizor ortada. Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak teslim edilmiş vaziyette. Niçin orada koalisyon güçleri var, niçin Rusya var, niçin biz varız? Bütün sebebi Suriye’de huzur yok. Esed ile de bu huzur oraya gelmez. Astana’da başlattığımız bir sürecimiz var, aynı şey Cenevre ile de mütemmim cüz durumundadır. Burada çıkacak olan karar ile de Suriye halkı da kendi geleceğine yönelik kararını vermelidir.



FİİLİ BİR İŞGAL VAR

Filistin’in devlet olarak tüm dünyada tanınmasını sağlama çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz. Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması konusu bizim ortak irademizdir. İslam dünyası bu konuda hemfikirdir. Bu konuda fiili bir işgal var. Fiili bir işgal olması hasebiyle de tabelalarımızı asamıyoruz. Ama şu anda Türkiye olarak Filistin’de büyükelçi olarak görevlendirdiğimiz başkonsolosumuz var. Fiili olarak bunu zaten ilan ettik.



Doğu Kudüs bizim için başkenttir. Bunun arkasındayız. İslam dünyası da bunun arkasında. Ama şunu unutmayalım ki işgal altındaki Kudüs’te bunu uygulamaya sokabilmek mümkün mü, değil mi? İsrail, şu anda kendisi çalıyor kendisi oynuyor. 10 tane ülke ile dünyayı kalkıp da yanınıza alamazsınız, alamadınız da. Gerçek ortada. Bu konudaki kararlığımızı sürdüreceğiz.



REFORME EDİLMELİ

(ABD’nin Kudüs kararı ve BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamanın ardından nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soru) BM Güvenlik Konseyi’ndeki A planıydı. Ama orada malum Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin ters tutumu tek başına A planının, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyorum ya bunu boşa söylemiyoruz. Bir ülke BM Güvenlik Konseyi’ni kilitleyebiliyor. Acaba bu 5 daimi üye içerisinde Müslüman bir ülke var mı? Yok. Öyleyse İkinci Dünya Savaşı’nın şartları içinde hazırlanmış olan bu BM Güvenlik Konseyi’nin reforme edilmesi lazım. Neden orada Tunus olmasın, niye biz olmayalım? Dönüşümlü olarak BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üyelik hakkının, dünyadaki BM’de malum 196 ülke var, hepsinin burada iki yılda bir yer alması lazım.”



'TUNUS'UN KALKINMASI TÜRKİYE'NİN KALKINMASI DEMEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısında da şöyle konuştu: “Başta Kudüs olmak üzere aramızda benzer görüşler var. Aynen bayrağımızdaki birlik gibi buradaki kararlığımızdaki birliğimizi ortaya koyuyor. Tek bayrak tek ruhlarımızın birliğini ortaya koyuyor. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs’ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. Tunus’un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus’un kalkınması Türkiye’nin kalkınması demektir. 300 milyon dolarlık kredi Tunus tarafında kullanılmış olup, 300 milyon dolar kredi de kullanılmayı bekliyor.”