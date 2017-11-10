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    Eşe şiddete kitap okuma 'ceza'sı

    AA
    10.11.2017 - 22:58 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Konak ilçesinde Cengiz Ö., 6 Kasım'da mutfakta tartıştığı 25 yıllık eşini bıçakla yüzünden basit şekilde yaraladı.

    Eşinin karakoldaki ifadesinde kocasından şikâyetçi olmadığını söylemesine rağmen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “eşe karşı kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatarak Cengiz Ö.’yü mahkemeye sevk etti. Mahkeme ise davayla ilglili ‘ilginç’ bir karara imza attı ve eşine şiddet uygulayan Cengiz Ö.’nün adresine en yakın kütüphaneye başvurarak İzmir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirleyeceği, ailenin önemini anlatan bir kitabı okuması şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

    Etiketler: aile içi şiddet , gazetehaberleri
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