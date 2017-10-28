Eşe 4 kurşun

Bu sırada arkadan koşarak gelen bir kişi otomobilin açık olan camından Selva Yılmaz’a 4 el ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan kaçtı. Selva Sağlam Yılmaz’ın annesi Sevim Sağlam “Kızım eşiyle (Emrah Yılmaz) 2 yıl önce evlendi. Son günlerde anlaşamıyordular. Kızım bendeydi. Emrah iki hafta önce buraya gelip kızımı aldı. Konuşmak için dışarı çıktılar. Sonra kızımı 8 yerinden bıçaklayıp kaçmış. Emrah bıçakladıktan sonra kızımı ölümle tehdit de ediyordu” dedi.



UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Boşanmak isteyen Selda Sağlam Yılmaz’ın eşinden 3 gün önce şikayetçi olduğu ve mahkemenin Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verdiği belirtildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Cinayetin Selda Sağlam Yılmaz’ın kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz tarafından işlendiği belirlendi. Emrah Yılmaz’ın başka adres bilgisinin olmadığı ve 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Selva Sağlam Yılmaz’ın 2. eşi olan Emrah Yılmaz, cinayetten 6 saat önce sosyal medya hesabından “Sana karşı uzattığım avuçlarıma ihaneti koydun, canımı yaktı” yazılı bir paylaşımda bulundu.



