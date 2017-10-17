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    'Eşcinselleri asmak istiyor'

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 12:31 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, rakiplerine ve kendisini eleştiren gazetecilere olduğu kadar kendi ekibindeki isimlere de zaman zaman sataşmalar da bulunuyor. Trump’ın sataşmalarına ise bu kez ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence maruz kaldı.

    New Yorker dergisinin haberine göre Donald Trump, bir toplantıda eşcinsel hakları ile ilgili bir konu konuşulurken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i kastederek “Sakın bu adama sormayın. Hepsini asmak istiyor” diye espri yaptı.

    Trump’ın, Pence’in koyu bir Evanjelik Hristiyan olmasıyla ilgili daha önce de benzer espriler yaptığı haberlere konu olmuştu.

    Bazı analistlere göre Trump’ın Pence’e yönelik bu tarz şaka yollu sataşmalarının arkasında ‘kimin patron olduğunu’ gösterme mesajı var.

    Daha önce de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın kendisi için ‘moron’ dediği haberleri üzerine Trump, Forbes dergisine yaptığı açıklamada “Bence bu bir yalan haber. Ama gerçekten böyle bir şey söylemişse ikimizin de IQ testi alması gerekecek ve size kimin kazanacağını söyleyebilirim” demişti. 

    Etiketler: eşcinselleri asmak istiyor
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