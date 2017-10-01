Eşcinsel evillikler için ilk imzalar atıldı

BERLİN ve Hamburg gibi büyük kentlerin bazı ilçe belediyeleri, eşcinsellerin yasanın ilk gününde evlenebilmeleri için nikâh dairelerini pazar günü de açık tuttu. Almanya’da eşcinsellerin nikâh kıymasının önünü Başbakan Angela Merkel açtı. Merkel, bir dergiye verdiği röportajda, yasa tasarısının meclise gelmesi durumunda hayır oyu vermek için parti kararı almayacaklarını ve bunun milletvekillerinin vicdanlarını dinleyerek verecekleri bir karar olduğunu söyledi. Bunun üzerine SPD, Yeşiller ve Sol Parti derhal meclise yasa tasarısı sundu. Tasarı mecliste SPD, Yeşiller, Sol Parti ve bazı CDU’lu milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Oylamada Merkel hayır oyu kullanmıştı.

Almanya’da 2001 yılında yapılan yasal değişiklikle eşcinsellerin birlikteliği tanınmıştı ve çift olarak kayıtlara geçilmesine izin verilmişti. 2001 yılında çıkan yasaya dayanarak birliktelikleri kayıtlara geçen eşcinsel çiftlerin sayısı Almanya’da yaklaşık 94 bin. Çıkan yeni yasadan yararlanarak nikâh kıyacakların sayısı ise 60 bin olarak tahmin ediliyor.