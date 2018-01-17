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    Eşarplı ve etekli suç makinesi tutuklandı

    İHA
    17.01.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:

    Mardin’in Midyat ilçesinde 28 ayrı suçtan kaydı bulunan ve tanınmamak için etek giyip eşarp takan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Midyat’ta etek ve eşarplı bir kişinin hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, “dur” ihtarında bulundu. Bunun üzerine kaçmaya başlayan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Kimlik sorgusu yapılan şüphelinin, 17 adet hırsızlık, 8 adet kasten yaralama, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı, 1 adet gösteri yürüyüşünden kaydının bulunduğu belirlendi. Üst aramasında ise 1 adet el feneri, 1 adet bıçak, 1 adet satır ve iş yerinden çaldığı tespit edilen 1 adet gümüş yüzük ile 1 saat ele geçirildi.

    Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

    Etiketler: Mardin , eşarp
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