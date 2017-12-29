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    'Esat'la görüşen akrabam değildir' diye bağırdı, restoran karıştı...

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 08:59 | Son Güncelleme:

    Ankara Çankaya'da önceki gece bir restoranda yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın detayları ortaya çıkıyor...

    Ankara Çankaya'da önceki gece bir restoranda meydana gelen kavga kanlı bitti. Alkolün etkisiyle birbirlerine laf atan iki gruba, "Biraz sessiz olun kardeşim" diyen restoran çalışanına ve karşı gruptakilere saldıran zanlıların çoğu hastanelik oldu.

    Sabahın haberine göre masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada daha önce hakkında yasa dışı örgüt üyesi olmaktan suç kaydı bulunan Murat Ç., aldığı darbeler sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Edinilen bilgilere göre Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi üzerinde bulunan içkili restoranda gece saat 01.30 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Giderek şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya mekân çalışanlarının da karışması sonucu ortalık savaş alına döndü. Alkol şişeleri, masa ve sandalyeler havada uçuşurken birbirlerine laf atan gruplar bıçak, şiş ve şişelerle saldırdı.

    GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: "HERKESE SESLENİYORUM"

    Restoranda kasiyer olarak çalışan G.D.'nin olay anında yaralanmamak için mutfağa kaçtığı öğrenildi. Erkan Ç.,isimli zanlının, masadan kalkarak yan masaya misafir olduğunu belirten görgü tanıkları, masadaki bir şahsın, "Bundan böyle herkese sesleniyorum Esat Ç.'ye selam veren benim akrabam değildir" dedi ve V.D.'ye seslenerek gel lan buraya" diye bağırdığı öğrenildi. İddialara göre bağrışmaya tepki veren restoran çalışanının "Biraz sessiz olun kardeşim" demesiyle olay kızıştı.

    MASALAR HAVADA UÇUŞTU

    Mekân sahibi ve içerideki vatandaşların ilk olarak ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı ama alkolün etkisiyle kavganın daha da büyüdüğü öğrenildi.

    Murat Ç., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandı. Onunla beraber olayda 8 kişi yaralandı. Nevzat D., Esat Ç., Şeyhmus D.,Rıfat S., Abdulvahap D., Erkan Ç., Yakup S., Murat G., isimli kişilerin yaralanan şahıslar olduğu öğrenildi.

    MEKAN MÜHÜRLENDİ

    Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara alarak ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Mekan mühürlendi. (Sabah)

     

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