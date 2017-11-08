Esad'ın danışmanından haddini aşan sözler!

Reuters'ın haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanlarından Bouthaina Şaban, Suriye'deki Türk ve ABD askerlerini "işgalci" olarak niteleyerek ülkesinin "ilgileneceğini" ifade etti.

Şaban, Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonunda dün yayımlanan söyleşisinde Şam'ın terör örgütü YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'tan alınan Rakka'dan da vazgeçmediğini söyledi. Şaban, "Türkiye bugün sömürgeci bir ülkedir, tıpkı Amerikan güçleri gibi topraklarımızda bulunmaları yasa dışıdır... Topraklarımızdaki yasa dışı işgalci güçlerle nasıl ilgileniyorsak bu konuyla da öyle ilgileneceğiz" dedi.

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