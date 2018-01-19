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    Esad rejimi: Türk uçaklarını vururuz

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    19.01.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’den iki üst düzey yetkili Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Afrin harekâtı için hava sahası izni görüşmeleri yaptığı sırada, Şam’dan da bir açıklama geldi.

    Afrin bölgesindeki PYD/YPG unsurlarını ABD ile işbirliği yaptıkları için daha iki gün önce vatan haini ilan eden Şam yönetimi, “Türkiye’nin Afrin’e yürümesini ilhak girişi ve Suriye egemenliğine saldırı sayarız. Türk uçaklarını düşürürüz” açıklaması yaptı. Açıklama Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’dan geldi. Rusya resmi haber ajansı RİA, Mikdad’ın sözlerini “Biz Türkiye yönetimini uyarıyoruz. Türkiye Afrin bölgesinde askeri harekât başlatması durumunda bunu Türk ordusunun ilhak girişimi ve Suriye egemenliğine saldırı sayacağımızın bilinmesini isteriz. Suriye, hava savunma bataryalarını hazır ol konumuna geçirdi. Bizim hava sahamızda gezintiye çıkmadıklarını anlayacaklar” diye verdi.

    Rus uzmanların iddiasına göre Moskova, Astana süreci ortağı Türkiye’ye kendisi “Hayır” demek yerine bu görevi Şam yönetimine devretti.

    Etiketler: gazetehaberleri , esad , rejim
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