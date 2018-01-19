Esad rejimi: Türk uçaklarını vururuz

Afrin bölgesindeki PYD/YPG unsurlarını ABD ile işbirliği yaptıkları için daha iki gün önce vatan haini ilan eden Şam yönetimi, “Türkiye’nin Afrin’e yürümesini ilhak girişi ve Suriye egemenliğine saldırı sayarız. Türk uçaklarını düşürürüz” açıklaması yaptı. Açıklama Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’dan geldi. Rusya resmi haber ajansı RİA, Mikdad’ın sözlerini “Biz Türkiye yönetimini uyarıyoruz. Türkiye Afrin bölgesinde askeri harekât başlatması durumunda bunu Türk ordusunun ilhak girişimi ve Suriye egemenliğine saldırı sayacağımızın bilinmesini isteriz. Suriye, hava savunma bataryalarını hazır ol konumuna geçirdi. Bizim hava sahamızda gezintiye çıkmadıklarını anlayacaklar” diye verdi.

Rus uzmanların iddiasına göre Moskova, Astana süreci ortağı Türkiye’ye kendisi “Hayır” demek yerine bu görevi Şam yönetimine devretti.



