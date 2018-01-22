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    Esad rejimi İdlib'de operasyona devam ediyor

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Rusya Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin İdlib'de rejim birlikleri tarafından çembere alınan Fetih el Şam (El Nusra) örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suriye ordusu birlikleri ve milis güçleri 1500'den fazla militanı bulunan ve İdlib'in doğusunda çembere alınan Fetih el Şam (eski ismiyle El Nusra) birliğini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonuna başladı. Militanların ellerinde tanklar, piyade muharebe araçları, topçu sistemleri ve havan topları var" ifadeleri kullanıldı.

    Sputnik'in aktardığına göre açıklamada, Suriye ordusunun son 24 saatte Ebu Duhur askeri havaalanının yaklaşık 6 kilometre kadar kuzeyine ilerleyebildiği ve 24 yerleşim birimini militanlardan temizlediği vurgulandı.

     

    Etiketler: haberler , HABER , son dakika
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