Esad rejimi Fetih el Şam'ı İdlib'in doğusunda kuşattı

Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esad rejiminin Herbet el Gacar ve Rasm el Harmal yerleşim birimlerinde Fetih el Şam grubunu kuşattığı aktarıldı.

Rusya tarafından yapılan açıklama, "Hama-Halep karayolunda operasyon düzenleyen Tuğgeneral Hasan Süheyl komutasındaki Suriye ordusunun taarruz birlikleri, Herbet el Gacar ve Rasm el Harmal yerleşim birimlerinde halk milisleriyle birleşti. Bunun sonucunda İdlib'in doğusundaki Fetih el Şam militanlarının kuşatılması tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İdlib'deki Suriyeli birlikler, Ebu Duhur hava üssünün bulunduğu bölgeden militanları çıkardı.





