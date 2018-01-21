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    Esad PYD'ye koridor açtı

    AA
    21.01.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    AA'nın aktardığına göre, Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Beşar Esad rejimi, Halep merkezindeki örgüt unsurlarının Afrin’e yardım göndermesinin önünü açtı.

    AA’nın Halep merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Esad rejimi, terör örgütünün işgalindeki Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e takviye gönderebilmesi için kara yolundan geçiş imkanı sağlıyor.

    Örgüt, rejimin izniyle Halep merkezi Afrin'e bağlayan Nubul Zehra kara yolunu kullanmaya başladı.

    Şeyh Maksud mahallesinden çok sayıda PYD/PKK’lı, mühimmat yüklü araçlarla Afrin yönünde ilerliyor.

    Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

    Afrin, EsAd rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor.

    Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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