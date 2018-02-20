Esad Afrin’e girerse sonuçlarına katlanacak

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

AFRİN’DE GERİ DÖNÜŞ OLMAMALIDIR

“Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, Afrin terörden mutlaka arındırılacaktır. Ve Afrin’e Türk askeri girecek, ay yıldızlı al bayrağı hak ettiği yükseğe, istiklalimizin manzum eseri eşliğinde eninde sonunda gururla çekecektir. Bundan kaçış yoktur. Teröristler kaçtıkları yere kadar kovalanmalıdır. Afrin’den geri dönüş olmamalıdır. ABD’nin tavrı ne olursa olsun terörün Afrin’deki başı ezilecektir. Esad ise yanılıp Afrin’e girerse, PKK/PYD/YPG ile aynı cepheye düşerse elbette sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır. Afrin, Şam yönetiminin aklına yeni mi gelmiştir? Esad, kendi topraklarından milli bekamıza yönelen terör tehdidiyle başa çıkmak için herhangi bir irade bu zamana kadar göstermiş değildir. Esad’ın PKK/PYD’yle birlikte Türkiye’ye karşı Afrin’de açık tavır alması felakete davetiye, Suriye’nin bölünmesine açık çek işlevi görecektir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı’yla telefon diyaloğu ve Suriye’yi uyarması son derece makul ve yerinde bir müdahaledir.

NATO SAFINI BELİRLEMELİ

ABD’nin Suriye’deki temel hedefinin PKK/PYD terör örgütünü sözde meşru bir yönetim kılıfına sokmak istediği artık sır değildir. Beyaz Saray yönetimi, Suriye’nin bölünmesini hedeflemiştir. Bu ülkenin Ortadoğu politikasının ağırlık merkezlerinden birisi PKK/PYD’ye terör devleti kurdurmaktır. Diğer yandan ABD Savunma Bakanı YPG ile PKK’yı birbirinden ayırıp çatıştırma önerisinde bulunmuştur. NATO Genel Sekreteri bu olan bitene ne diyecektir? NATO, orantısız bir ahlak kaybıyla bize sınır çizmeyi bırakmalı, safını belirlemelidir. Müttefiklik hukukunun namusunu kirletenler kimin değirmenine su taşımaktadır? NATO’yu iyi günümüzde ne yapalım. ABD, 5 bin TIR’ın içerisinde PKK/PYD’li teröristlere çiklet ve şekerleme mi göndermiştir? ABD Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyaretinde iki ülkenin Suriye ve Irak konusunda beraber çalışacağı ifade edilmiştir. Ancak bizim karnımız vaatlere toktur. PKK/PYD’ye verilen destek kesilmeden, FETÖ konusunda taleplerimiz karşılanmadan ABD ile var olan ilişkilerin ileri seviyeye taşınmasını beklemek saflıktır.

BEŞTEPE GÖRÜŞMESİ VERİMLİ VE YARARLI

Sayın Cumhurbaşkanı’yla yaptığımız oldukça verimli ve yararlı görüşme neticesinde de yapılacak yasal düzenlemelerin son şekli verilmiştir. Elbette yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı’na huzurlarınızda içtenlikle teşekkür ediyorum.

TBMM’ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”