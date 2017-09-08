İl içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları başladı... MEB'ten açıklama

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, eş özründen il emrine verilen 4 bin 900 öğretmene eş özrü nedeniyle yer değişikliği hakkı tanındığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde eş özründen il emrine verilen 4 bin 900 öğretmene ikinci şans tanındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Twitter’dan yaptığı açıklamada bu öğretmenlere yer değişikliği hakkı verildiğini belirtti. Buna göre, iller arası eş özrü nedeniyle il emrine verilen ve il içi eş özrü bekleyenler için 15-16 Eylül’de başvuru ekranı açılacak. Hemen değerlendirme yapılacak ve sonuçlar 17 Eylül’de duyurulacak. Tekin’in açıklaması şöyle:



“ Değerli arkadaşlar geçtiğimiz hafta 4 bin 900 öğretmen arkadaşımız eş özründen il emrine verilmişti. Bu vesileyle il içi eş özrü nedeniyle yer değişikliği yapmak isteyen arkadaşlarımıza da ikinci bir hak tanıdık. 15-16 Eylül tarihlerinde her iki grup, yani iller arası eş özrü nedeniyle il emrine verilenler ve il içi eş özrü bekleyenler) için başvuru ekranı açacağız. Hemen değerlendirip 17 Eylül günü açıklayacağız. Böylelikle iller arası gelenler ile il içi bekleyenler arasında herhangi bir adaletsizliğe neden olmaksızın puan üstünlüğüne göre kurumlara atamalar yapılmış olacak.”

il içi ve il dışı yer değiştirme başvurularında son gün ne zaman?

Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Eylül’e kadar devam edecek. Atamalar 14 Eylül 2017 tarihinde, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 15 -20 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Öğretmenler, yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler



