Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Es Medya'nın satışı ile ilgili flaş karar

Es Medya'nın satışı ile ilgili flaş karar

AA-Hurriyet.com.tr
12.09.2017 - 12:00 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 12:23

Rekabet Kurulu, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin belli oranda hissesinin Global InfraCo SP NEUM SLU tarafından Akfen Holding AŞ'den devralınması işlemine izin verdi. Kurul ayrıca, Sancak Grubuna dahil ES Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri AŞ ve iştiraklerinin Zeki Yeşildağ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı yönünde karar verdi. Böylece, hisse devri önünde engel kalmamış oldu.

ES Yayıncılık ve Medya A.Ş bünyesinde Akşam, Star ve Güneş gazeteleri ile TV kanalları Kanal 24 ve TV 360'ın yanı sıra radyo kanalları bulunuyor.

KOLİN'E DEVİR İÇİN 'ONAY' ÇIKTI 

Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulan Kurul kararlarına göre, İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin, hisse devri yoluyla Kolin Enerji Yatırımları AŞ ile Türkerler İnşaat Turizm, Madencilik, Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünden Kolin Enerji Yatırımları AŞ'nin tek kontrolüne geçmesi işlemi onaylandı. 

Kurul, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin belli oranda hissesinin Global InfraCo SP NEUM SLU tarafından Akfen Holding AŞ'den devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı. 

KONTROL ECZACIBAŞI'NA GEÇTİ

Türk Hava Yolları ile Türkiye Garanti Bankası arasında imzalanan "THY Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi"ne 2 yıl süreyle bireysel muafiyet tanındı. 

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Eczacıbaşı Grubu ve Bozluolçay Ailesi'nin ortak kontrolünden Eczacıbaşı Holding AŞ, EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ve EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ'nin tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi. 
Kurul, Sancak Grubuna dahil ES Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri AŞ ve iştiraklerinin Zeki Yeşildağ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığını kararlaştırdı. 

İŞLEM İZNE TABİ DEĞİL
Huntsman Corporation ve Clariant AG'nin, Clariant AG'nin tamamına sahip olduğu iştiraki aracılığıyla birleşmesi işlemine izin veren Kurul, Zetaş Zemin Teknolojisi AŞ'nin hisselerinin bir kısmının, mevcut durumda şirketin belli oranda hissesine sahip Soletanche Freyssinet SA tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. 

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri ile Aksel Ecza Deposu Ticaret AŞ arasında imzalanan ihalelerle ilgili tek satıcılık çerçeve sözleşmesine bireysel muafiyet tanınırken, Cortefiel, SA'nın ortak kontrolünün, CVC fonları aracılığıyla CVC Capital Partners SICAV-FIS SA, ve PAI IV fonları aracılığıyla PAI Partners SAS tarafından dolaylı olarak birlikte devralınması işleminin izne tabi olmadığını hükme bağladı.

Es Medyanın satışı için resmen başvurulduEs Medya'nın satışı için resmen başvuruldu

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: Türkerler İnşaat Turizm , EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama , Zeki Yeşildağ
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri