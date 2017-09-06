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Es Medya'nın satışı için resmen başvuruldu

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
06.09.2017 - 15:04 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 18:43

Bünyesinde, Akşam, Star, Güneş gazetelerinin yanı sıra Kanal 24 ve TV 360'ın da bağlı bulunduğu , Es Yayıncılık A.Ş.'nin yüzde 100 hissesi Zeki Yeşildağ'a devrediliyor.

Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan  açıklamada şöyle denildi: "Es Yönetim Danışmanlık ve Yatırım Proje Geliştirme A.Ş. ile Zeki Yeşildağ arasında düzenlenen Hisse Devri Sözleşmesi uyarınca, Es Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri A.Ş.'nin %100'ünün Zeki YEŞİLDAĞ'a devredilmesi..."

Rekabet Kurumu'nun da onayı ile birlikte hisse devir işlemleri tamamlanmış olacak. 1 milyon TL sermayeli Es Yayıncılık ve Medya A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı konumunda Ethem Sancak yer alıyor. 

Anılan şirketin bünyesinde Akşam, Star ve Güneş gazeteleri ile TV kanalları Kanal 24 ve TV 360'ın yanı sıra radyo kanalları bulunuyor. 

 

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Etiketler: Es Yayıncılık ve Medya , Es Yönetim Danışmanlık , Zeki YEŞİLDAĞ
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