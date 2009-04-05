Es deli rüzgar

Emrah Öner yazıyor

Eskişehir’i anlamıyorum. İlk 10’u hedefliyorsun, ama oynadığın top rezalet. Ne pres var, ne yardımlaşma. Bir kere Fenerbahçe’yi ezemiyorsun. 1 milyon taraftarı olan bir kulübe böyle bir futbol, böyle oyun yakışmıyor. Eskişehir’in seneye en az 5-6 futbolcuya ihtiyacı var. Belki bir de teknik direktör değişikliği gerekecek.

Peki maç ve futbolcular nasıldı, ayrı ayrı bir bakalım.

Eskişehir kalecisi Ivesa, hafta içinde oynadığı milli maçtaki iyi oyununu bu maçta da sürdürdü. Bu sene sözleşmesi bitecek olan Ivesa, en kritik maçlarda, yaptığı çok kritik kurtarışlarla, harika yan topları ile trilyonları hakettiğini bize zaten göstermişti.

Vocko, sezon sonu sanırım İtalya Lig’ine gidecek. Juventus veya Roma zaten aylardır peşinde. Hatırlayalım, Vocko’nun eşi, mahallesindeki spor salonuna “Bize senelik paket fazla, 3 ay yeter” demişti.

Sezgin, dün akşam Acun Ilıcalı’nın programına, “Var mısın yok musun?”a katıldı. 150 bin TL kazandı. O parayı da Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı'na bağışladı. Aferin Sezgin’e. Eskişehir Başkanı Halil Ünal da ordaydı. Sezgin’i çok seviyor ve ona sonsuz bir güveni var.

Engin Baytar...Porsche’u ile Eskişehir’e çok yakışıyor. Eskişehir bu futbolcuyu nasıl buldu, bilemiyorum. Ders niteleğinde bir transfer. 4 saniyede bir top kaybı yapıyor, ıslıklanıyor, yuhlanıyor, saçı başı birbirine girmiş, kaşı yarılmış fakat çok iyi futbolcu. Bugün de yüzde bir milyonluk bir gol kaçırdı. Ama çok iyi bir futbolcu. Eskişehir’e çok yakışıyor.

Serdar Özbayraktar, geçen seneki CSKA, Sevilla, Chelsea maçlarını anımsatan olağanüstü de bir gol attı. Bu çocukta bir Brezilyalı havası var.

Doğa Kaya ve Emre Toraman, Eskişehir’in dinamoları. Her türlü prese rağmen topla müthiş çıkabiliyorlar. Emre Toraman 34 yaşında, fakat İspanyol futbolcular gibi. Doğa’nın kafasında sanırım bu sene bitecek olan sözleşme var. Ama onun da trilyonları hazır.

Batuhan’ın malum Eskişehir’e geldiğinden beri bir özel hayat problemi var. Karısı terk etti, çocuk benden değil dedi, Batuhan’ın annesi tartışmaya katıldı, eşi TV’lerde soyundu. Fakat, değil 14 milyon Euro, dünyada Eskişehir’in 144 milyonluk reklamı oldu. Bugün bir gol attı, sanırım artık Lig’e hazır.

Emre Özkan, Eskişehir’in devre arasında yaptığı en önemli transfer fakat yedek. Eskişehir’in çok büyük umudu. Ah bir de alkolden ehliyeti kaptırmasaydı, daha süratli olabilirdi.

Birol Hikmet.. Rıza Çalımbay önce “Bu adamı ben bile 100 metrede geçerim, bu adam futbolcu değil” dedi. Şampiyonlar Lig’i kadrosuna almadı. Sonra yanlışıkla Avrupa maçına dahil etti. 8 ay sonra adamı kadroya aldı, 1-2 maç Birol iyi oynadı, tekrar kadrodan kesti. Adamı tekrar bugün oyuna aldı, o da iyi oynadı. Demek ki haftaya kesin yok.

Anlıyacağınız gibi Eskişehir’de yeni hiç bir şey yok.