Erzurum’da 3 otomobil çığ altında kaldı

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Bingöl Karayolunun 76. kilometresi Çirişli mevkiinde araçların geçişi sırasında yola dağdan kopan çığ düştü. Çığ altında kalan 3 araç çıkarıldı. Olayda herhangi ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.