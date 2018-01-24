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    Erzurum’da 3 otomobil çığ altında kaldı

    İHA
    24.01.2018 - 13:04 | Son Güncelleme:

    Erzurum-Bingöl karayoluna çığ düştü. 3 araç yol çığ altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan yok.

    Fotoğraf: Arşiv

    Alınan bilgiye göre, Erzurum-Bingöl Karayolunun 76. kilometresi Çirişli mevkiinde araçların geçişi sırasında yola dağdan kopan çığ düştü. Çığ altında kalan 3 araç çıkarıldı. Olayda herhangi ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

    Etiketler: son dakika
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