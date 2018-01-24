Erzurum’da 3 otomobil çığ altında kaldı

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Bingöl Karayolunun 76. kilometresi Çirişli mevkiinde araçların geçişi sırasında yola dağdan kopan çığ düştü. Çığ altında kalan 3 araç çıkarıldı. Olayda herhangi ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.
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