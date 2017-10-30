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    Haberler >Gündem>Erzincan'da trafik kazası: 4'ü çocuk 15 yaralı

    Erzincan'da trafik kazası: 4'ü çocuk 15 yaralı

    AA
    30.10.2017 - 15:20 | Son Güncelleme:

    Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 15 kişi yaralandı.

    Van'dan İstanbul'a giden Necip Akparan (44) yönetimindeki 65 V 2019 plakalı minibüs, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Sakin Yeşilbaş'ın kullandığı 24 DE 682 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

    Kazada sürücü Akparan ile araçlardaki Ceylan (24), Merve (1), Hilal (2) ve Aliekber Çalışkan (5), Hasan (39), Yasin (1) ve Funda Gögen (37), Adile Ertaş, Harun Osman Zeki Köycü (27), Mikail Türkmen (40), İbrahim Halil Yıldırım (63), Fatih Öz (17), Yusuf Morkoyun (16) ve Nafiye Genç (54) yaralandı.

    Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kazayı yara almadan atlatan sürücü Yeşilbaş, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: trafik kazası , kaza
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