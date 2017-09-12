Erzincan’da kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kemaliye İlçesi Başbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’nden Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’ne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, hızlı girdiği virajı alamayarak 50 metrelik uçuruma uçtu. Kazada, 3’ü kadın, 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.



AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.