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    Eruh’ta PKK’ya büyük darbe

    DHA
    12 Ağustos 2017 - 14:19Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 14:19

    Siirt’in Eruh İlçesi’nde güvenlik güçlerinin sürdürdükleri operasyonda çıkan çatışmadaterör örgütü PKK’nın sözde grup sorumlusu olduğu belirtilen bir terörist ölü ele geçirildi.

    Siirt Valiliği’nce yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen ’Şehit Güvenlik Korucu Abduarrahman Dündar Operasyonu’ kapsamındaçatışma çıktığı belirtildi.Açıklamada, çatışma ile ilgili şu bilgiler verildi: "Çıkan çatışmada ’Grup sorumlusu’ olduğu değerlendirilen 1 bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarşörü, 86dolu fişek, 1 adet Rus tipi el bombası, 1 adet şemsiye ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir." 

    Etiketler: Siirt , Eruh , PKK
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