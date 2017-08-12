Eruh’ta PKK’ya büyük darbe

Siirt Valiliği’nce yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen ’Şehit Güvenlik Korucu Abduarrahman Dündar Operasyonu’ kapsamındaçatışma çıktığı belirtildi.Açıklamada, çatışma ile ilgili şu bilgiler verildi: "Çıkan çatışmada ’Grup sorumlusu’ olduğu değerlendirilen 1 bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarşörü, 86dolu fişek, 1 adet Rus tipi el bombası, 1 adet şemsiye ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir."