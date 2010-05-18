ErtuÄŸrul SaÄŸlam ve Ernesto Che Guevara

Ernesto Che Guevara...
HayatÄ±nÄ± pek Ã§ok kiÅŸi bilmez...
Buna raÄŸmen Facebook, Twitter, Msn, GTalk gibi sosyal medya platformlarÄ±nda kiÅŸisel profil resmi olarak "Che"'yi kullanÄ±r...
Ä°ki nedeni var...
Birincisi; Devrimci kimliÄŸi...
Ä°kincisi; Karizmatik ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± yÃ¼z ifadesi...
Futbol sahalarÄ±nda da Ã§ok gÃ¶rdÃ¼k...
Kartal PenCHEsi...
FenerbahCHE...
Gibi...
GÃ¶zlemlediÄŸim "CHE" tÃ¼m renklerin kendine yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir marka olmuÅŸ durumda...
ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸleri ne kadar Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼r bilemem...
BaÅŸlÄ±kta yan yana yazmamÄ±n nedeni belli...
Ãœlkemiz, "endÃ¼striyel" adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llardan itibaren bÃ¶ylesine bir devrim gÃ¶rmemiÅŸtir...
Siyaset, Ekonomi, KÃ¼ltÃ¼r - Sanat, Magazin, Bilim, EÄŸitim...
EndÃ¼striyellik almÄ±ÅŸ yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ...
Futbolâ€™un son yayÄ±n ihalesinde milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸ...
Bursa kent olarak baÅŸ kaldÄ±rÄ±yor...
GÃ¼cÃ¼nÃ¼ nereden alÄ±yor?
AnkaragÃ¼cÃ¼'nden mi?
HayÄ±r...
Ekonomi?
Taraftar?
Siyaset?
HayÄ±r...
Sadece ve sadece futbol...
Ve inanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil...
Ã‡ok net bir biÃ§imde yetti...
Sivasspor'un "yÃ¼rÃ¼yÃ¼n tellioÄŸullarÄ± gidiyoruz" diyerek yapmak istediÄŸi devrimi ErtuÄŸrul SaÄŸlam "futbol inancÄ±yla" bitirdi...Â
Åžuanda oluÅŸan atmosferin tarifi "ÅžaÅŸkÄ±nbakkalkÃ¶y" kadar enteresan...
"NasÄ±l yani?"...
KadÄ±kÃ¶y'den gelen anonsun nedeni de aslÄ±nda bundan kaynaklanÄ±yor...
BÃ¶yle bir ihtimal olamaz...
OlmamasÄ± gerekiyordu...
Bursaspor ÅŸampiyon olamaz...
Bunu yaratan EKONOMÄ°'yi yÃ¶neten patronlardÄ±!
Sadece saha mÄ±?
Ya ekran...
AlÄ±n buyurun...
ÅžEN DÄ°Lleri pazar gecesi GÃœMÃœÅž BIÃ‡AK gibi kesen Melihgiller ortada...
Birisi ekranda boÅŸta kalan topu kaleye gÃ¶ndermesi iÃ§in "kimse yok mu?" diyerek FenerbahÃ§e'li futbolcu arÄ±yor...
DiÄŸeri maÃ§ sonu "Ã§arÅŸamba pazarÄ±na" dÃ¶nmÃ¼ÅŸ yÃ¼z ifadesiyle program sunuyor...
NiÃ§in?
Neden belli endÃ¼striyel gerÃ§ekler!
Ä°ÅŸte tam da burada Ernesto ile ErtuÄŸrul'un benzer yÃ¼zÃ¼ ortaya Ã§Ä±kÄ±yor...
TesadÃ¼f bÃ¶ylesine sÄ±radan olmaz. Olamaz...
BazÄ± FUTBOL gazetelerinin ÅŸampiyonluk gÃ¼nÃ¼nde "Bursaspor Åžampiyon" manÅŸetini avuÃ§ iÃ§i kadar yazmasÄ± ne kadar tesadÃ¼f ve planlÄ±ysa, yakalanan baÅŸarÄ± da o kadar tesadÃ¼f ve planlÄ±dÄ±r...
Fazla da uzatmaya gerek yok...
ArtÄ±k kiÅŸisel profil resimlerini, devrimi baÅŸaran ErtuÄŸrul SaÄŸlam resimleri sÃ¼sleyecek...
Devrimci, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, karizmatik...
Peki sonrasÄ±;
**
"Bir, iki, birden Ã§ok Vietnam yaratalÄ±m"...
Ernesto Che Guevara...