ErtuÄŸrul SaÄŸlam ve Ernesto Che Guevara

Ernesto Che Guevara...

HayatÄ±nÄ± pek Ã§ok kiÅŸi bilmez...

Buna raÄŸmen Facebook, Twitter, Msn, GTalk gibi sosyal medya platformlarÄ±nda kiÅŸisel profil resmi olarak "Che"'yi kullanÄ±r...

Ä°ki nedeni var...

Birincisi; Devrimci kimliÄŸi...

Ä°kincisi; Karizmatik ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± yÃ¼z ifadesi...

Futbol sahalarÄ±nda da Ã§ok gÃ¶rdÃ¼k...

Kartal PenCHEsi...

FenerbahCHE...

Gibi...

GÃ¶zlemlediÄŸim "CHE" tÃ¼m renklerin kendine yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir marka olmuÅŸ durumda...

ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸleri ne kadar Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼r bilemem...

BaÅŸlÄ±kta yan yana yazmamÄ±n nedeni belli...

Ãœlkemiz, "endÃ¼striyel" adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llardan itibaren bÃ¶ylesine bir devrim gÃ¶rmemiÅŸtir...

Siyaset, Ekonomi, KÃ¼ltÃ¼r - Sanat, Magazin, Bilim, EÄŸitim...

EndÃ¼striyellik almÄ±ÅŸ yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ...

Futbolâ€™un son yayÄ±n ihalesinde milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸ...

Bursa kent olarak baÅŸ kaldÄ±rÄ±yor...

GÃ¼cÃ¼nÃ¼ nereden alÄ±yor?

AnkaragÃ¼cÃ¼'nden mi?

HayÄ±r...

Ekonomi?

Taraftar?

Siyaset?

HayÄ±r...

Sadece ve sadece futbol...

Ve inanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil...

Ã‡ok net bir biÃ§imde yetti...

Sivasspor'un "yÃ¼rÃ¼yÃ¼n tellioÄŸullarÄ± gidiyoruz" diyerek yapmak istediÄŸi devrimi ErtuÄŸrul SaÄŸlam "futbol inancÄ±yla" bitirdi...Â

Åžuanda oluÅŸan atmosferin tarifi "ÅžaÅŸkÄ±nbakkalkÃ¶y" kadar enteresan...

"NasÄ±l yani?"...

KadÄ±kÃ¶y'den gelen anonsun nedeni de aslÄ±nda bundan kaynaklanÄ±yor...

BÃ¶yle bir ihtimal olamaz...

OlmamasÄ± gerekiyordu...

Bursaspor ÅŸampiyon olamaz...

Bunu yaratan EKONOMÄ°'yi yÃ¶neten patronlardÄ±!

Sadece saha mÄ±?

Ya ekran...

AlÄ±n buyurun...

ÅžEN DÄ°Lleri pazar gecesi GÃœMÃœÅž BIÃ‡AK gibi kesen Melihgiller ortada...

Birisi ekranda boÅŸta kalan topu kaleye gÃ¶ndermesi iÃ§in "kimse yok mu?" diyerek FenerbahÃ§e'li futbolcu arÄ±yor...

DiÄŸeri maÃ§ sonu "Ã§arÅŸamba pazarÄ±na" dÃ¶nmÃ¼ÅŸ yÃ¼z ifadesiyle program sunuyor...

NiÃ§in?

Neden belli endÃ¼striyel gerÃ§ekler!

Ä°ÅŸte tam da burada Ernesto ile ErtuÄŸrul'un benzer yÃ¼zÃ¼ ortaya Ã§Ä±kÄ±yor...

TesadÃ¼f bÃ¶ylesine sÄ±radan olmaz. Olamaz...

BazÄ± FUTBOL gazetelerinin ÅŸampiyonluk gÃ¼nÃ¼nde "Bursaspor Åžampiyon" manÅŸetini avuÃ§ iÃ§i kadar yazmasÄ± ne kadar tesadÃ¼f ve planlÄ±ysa, yakalanan baÅŸarÄ± da o kadar tesadÃ¼f ve planlÄ±dÄ±r...

Fazla da uzatmaya gerek yok...

ArtÄ±k kiÅŸisel profil resimlerini, devrimi baÅŸaran ErtuÄŸrul SaÄŸlam resimleri sÃ¼sleyecek...

Devrimci, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, karizmatik...

Peki sonrasÄ±;

**

"Bir, iki, birden Ã§ok Vietnam yaratalÄ±m"...

Ernesto Che Guevara...