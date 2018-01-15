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    Ertuğrul Postoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 18:54 | Son Güncelleme:

    Ertuğrul Postoğlu kimdir sorusu birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Oynadığı dizi ve tiyatrolarla izleyicilerin oldukça dikkatini çeken başarılı oyuncu Ertuğrul Postoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

    Ertuğrul Postoğlu 01 Ocak 1959 tarihinde Malatya da dünyaya gelmiştir. Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Ertuğrul Postoğlu, İlkay Özdin Postoğlu ile evlidir. Öykü ve Zeynep adın da iki kız çocuğa sahiptir.

    Yaklaşık 21 yıl gibi bir süre Kanal D’nin reklamlarında kurumsal bir ses olarak görev almıştır. Usta seslendirme sanatçısı olarak bilinen Ertuğrul Postoğlu sesiyle tanınmaktadır.

    Usta oyuncu yaklaşık 30 yıl ses sanatçılığı yapmıştır. 30 yıl üzerine ilk defa 2014- 2016 sezonunda yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Paramparça dizisinin Avukat Yıldırım karakteri ile televizyon dünyasına ilk adımı atmıştır. Bu tarih öncesinde adını tiyatro sahnelerinde duymuştuk. 18 yıldır Şehir Tiyatrolarında oyuncu olan Ertuğrul Postoğlu, halen Şehir Tiyatrolarında rol almaktadır. Usta oyuncunun tiyatro serüveni ilkokul yıllarında başlamıştır. İlk sahnesi lise döneminde Yerma isimli bir tiyatro oyununda olmuştur. 1990 yılında Şehir Tiyatrolarının gerçekleştirdiği sınavı kazanarak profesyonel tiyatroculuk serüveni devam etmiştir.

    Ertuğrul Postoğlu bugünde karşımıza izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ile çıkıyor. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna Bahadır Bey karakteri ile dahil olmuştur.

    Etiketler: ertuğrul postoğlu kimdir , ertuğrul postoğlu kaç yaşında
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