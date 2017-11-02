Diriliş Ertuğrul'a veda edecek olan Ertuğrul Bey’e 4 milyon artı haftalık 250 bin TL

HT Magazin yazarı Mustafa Doğan bugün köşesinde dizi sektöründeki fiyat artışını kaleme aldı.

Bu sezon Diriliş Ertuğrul dizisinden bölüm başı 150 bin TL kazanan Engin Altan Düzyatan sezon sonu senaryo gereği diziden ayrılacağından, yapımcıların ve kanalların en gözde isimleri arasında.

Sektörde yeni moda, kafa oyuncuların futbolcular gibi bonservisini almak. İmza atıldıktan sonra proje kısmına geçiliyor.

Düzyatan da nisandan bu yana kanallarla görüşüyormuş. Biriyle imza aşamasına gelinmiş.

Anlaşmaya göre 4 yıl için Düzyatan’a imza parası (bonservis de diyebiliriz) 4 milyon TL ödenecek.

Oyuncu, rol alacağı projedeyse bölüm başı, yani haftalık 250 bin TL kazanacak.

Zaman ne gösterir bilinmez ama bu rakamlarla imzalar atılırsa çarşı fena karışacak, orası kesin.

Çünkü, “Engin bu kadar alıyorsa ben şu kadar isterim” diyenler mutlaka çıkacaktır.

Çıkacaktır çıkmasına ama sektör bu yükü kaldıracak durumda değil. Hesapsız verilen bu paralar nedeniyle Endemol’ün başına gelenler malum.

Oyuncu ücretleri sürekli olarak artarken emekçiler tarafında yaprak kımıldamaması ve artan maliyetlerin uzayan süreleri beraberinde getirmesi de cabası!