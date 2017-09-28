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Ertem: Vergi oranlarında telaşa gerek yok

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 09:24 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 11:35

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Vergi oranlarında telaşa neden olacak bir bütçemiz yok. Bütçe ağının milli gelire oranına göre artış gereksiz" dedi.

NTV yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem şunları kaydetti:

*"Savunma ve güvenlik ihtiyaçlarındaki artışın ekonomik boyutu... “

*Güvenlik harcamalarının, savunma sanayi harcamalarının giderek arttığı bir ülke. Bu gerekli. Siyasi irade bunu kabul ediyor. Dolayısıyla burada, iktisadi olarak savunma sanayii teknolojinin öncüsüdür. İnsanlık tarihinde böyledir. Burada ciddi teknoloji üreten, savunma sanayii alanına kaydıran bir inovatif alanıdır savunma sanayii.

*Türkiye'nin esasında bütçe harcamalarının yukarı çıkması olağandır. Yüzde 2 bütçe açığıyla bütün bunları yapabilir, ek vergiye ihtiyaç kalmaksızın. Yeni vergiler bütçenin üçte birini karşılıyor. Bu bütçeyi rahatlatacak.

*Peki olmasaydı, Türkiye'nin ayağı aksar mıydı? Hayır aksamazdı. Peki bir ülke neden vergi artışına gider? Türkiye'de kamu maliyeti iyi durumda. İkincisi de şimdi yapıldığı gibi önlem alır. Şimdi önlem aldılar.

*Biz vergileri artırıyoruz ama refahımızı daha fazla artıracağız diyorlar.

*Türkiye buraya başvurmadan yapabilir miydi? Bu rahatlığımız var. Ama buraya başvurdular, onlar rahat olacak, biz biraz vergileri konuşacağız. Teorik olarak böyledir. Vergi gelirlerini siz bir yere kadar artırırsınız, ondan sonra devletin vergi geliri düşmeye başlar.

 

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Etiketler: Cemil Ertem , Zam oranları , GSYİH
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