Ertan Kayıtken’den halka açık defile

İzmir Fashion Days, İzmir Hilton’da 28-29 Mart 2012 tarihlerinde İzmirlileri şova doyuracak.
Tekstil ve moda sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, düzenlenen etkinlikte; tasarımcılar, sektörde faaliyet gösteren firmalar, yan sanayi, üniversite ve enstitüler bir araya geliyor. Dört yıldır ve yılda iki kez, Rönesans Ajans tarafından düzenlenen, İzmir Fashion Days’in asıl amacı ise, İzmir’i modanın yeni bir başkenti yapmak... İki gün sürecek, ulusal ve uluslararası katılım ile gerçekleştirilecek, İzmir Fashion Days aracılığıyla, moda severler çok sayıda tasarımcı ve ürününü bir arada tanıma fırsatını yakalayacaklar. Bu arada, İzmir’in gurur duyduğu modacılarından sevgili dostum Ertan da bu etkinlikte tabiri caiz ise, elini yine taşın altına sokanlardan. Ertan, gerçekleştirilecek diğer etkinlikler ile de İzmirlilerin, farklı sanat dallarını izleme olanağına da kavuşacaklarını söylüyor...
Ünlü mankenler podyumda
Elif Ece Uzun, Senem Kuyucuoğlu’nun yanı sıra, İzmirli mankenlerin de yer alacağı, Kuaförler Odası’nın saç ve Terziler Odası’nın özel şovlarının yanı sıra, finalde bir de Ertan Kayıtken defilesi gerçekleşecek. 29 Mart Perşembe saat 21.00’de gerçekleşecek defile halka açık olacak... Ertan’ın daha önce, 50 kişilik özel VIP Grup için, Swissotel Büyük Efes ve Hilton’da verdiği defilelerin, karması olacak... Bence izlenmeli, kaçırılmamalı. Hatta izleyecek olanlar, bana göre daha şanslı. Çünkü, iki özel gösterim, daha zengin şekilde yer alacak...Yine İzmir doğumlu, moda tasarımcısı Dilek Göktaş’ın da 28 Mart saat 21.00’de bir gösterimi olacak.
Afiyet Olsun
Peximet’e yeni kardeş
Sevgİlİ Neslihan, bize, yani bana, ailem ile çevreme Alsancak Peximet’i ve lezzetlerini sevdirdi. Fiyatları ehven. Lezzet süper olunca çok sık gider olduk. Bu arada, annem Yalı’da oturduğu için ona Alsancak’a gelmek biraz zor oluyordu. Cuma günü Neslihan, “Şenay Hanım, Agora, Alsancak ve Sevgi Yolu Peximet’ ten sonra, Göztepe Kulübü’nün içinde de açtık. Ama ben, size seyahatlerinizden dolayı fazla denk gelmediğim için söyleyemedim” dedi. İzmir’de harikalar yaratan Jo Kohen ve başarılı bir patron Mustafa Berberoğlu yine birlikte açmışlar. Yani Peximet’e yeni bir kardeş daha gelmiş. Bu arada Neslihan, alışkanlık yapan Peximet lezzetleri yanında yeni ürünlerden de söz etti. Kağıtta tavuk, ev usulü anne tavuğu, Arabiata spagetti, kestaneli pasta olmak üzere. Pastayı tattım. Enfes... Yine, benim için neredeyse, beş yıldızlı otel kahvaltısı kadar zengin olan, Peximet kahvaltıları da özellikle Göztepe’de, deniz manzarasına karşı, harika oluyormuş. Benim yazımla birlikte haberi olacaklara; TEL: (0232) 247 34 34
Bir dakika!
İşte Ekselans işte Sakız
Ekselans Turizm’in sahibi Erdoğan Tözge, bana göre firmasının adını layıkıyla taşıyor. Tüm davranışları bir ekselansa yakışır şekilde. İzmir’in gurur duyacağı, iş adamlarından biri. Yolumun üzerinde olan iş yerine ilk kez hafta arası şöyle bir uğradım. Üç yıldır İzmir’deyim daha hiçbir arkadaş ya da dostumu iş yerinde ziyaret edip, hatırını soramadım. Neyse... Genel Müdürü Laura Balkır ile bir proje üzerinde çalışıyorlardı. 14-15 Nisan’da Sakız Adası Paskalya Turu... Vallahi canım istedi. Ama aynı tarihte, çoook uzaklarda olacağım, kısmetse. Çünkü, daha önce Erdoğan Ağabey ve Laura’nın da yer aldığı, kalabalık dost ve arkadaş grubuyla Sakız’a gidip, çok eğlenmiştik. Tadı da damağımda kalmıştı...
Muhteşem bir tur
14.04.2012 Cumartesi sabahı, saat 08.30’da, Çeşme Ulusoy Limanı’ndan hareket. Laura, “Paskalya şenliklerinin sadece Sakız Adası’na özel gerçekleştirilen roket şenliklerine katılmak için bu geziyi düzenledik. Yani çok özel bir tur olacak. Vrondado’ da 14 Nisan akşamı bu gösteri saat 22 gibi başlıyor. Havai fişek atışları, gece yarısı, tam bir görsel şölene dönüşüyor. İsmine yakışır bir şekilde, geleneksel Roket Savaşlarını, büyük bir hayranlık ve coşku ile seyredeceğiz” dedi. Beni özendirmek için... Pazar günü öğlen de Paskalya yemeği için bir tavernaya gidilecek. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve kömür ateşinde pişirilen, kuzu çevirme, kokorecin yanında, acılı peynir ezmesi, Greek salata, ızgara biber ve ızgara mantar gibi, Yunan mezeleri mönü. Vallahi yazarken heyecanlandım. Limitsiz şarap ve limitsiz uzo eşliğinde üstelik. Bütün bu güzelliklerin fiyatına gelince; 2 kişilik odalarda kişi başı 148 Euro, tek kişilik fiyatı ise 181 Euro. Hem de 4 yıldızlı merkezde bir otelde. Daha geniş bilgi için ise;
telefon: (0232) 489 05 89
NOKTA
Kütüphaneler Haftası
Ben de artık, ‘Her yaşta herkes kitap okusun’ sloganıyla, Atatürk Çocukları Kütüphanesi adı altında, ‘Şenay Düdek Köy Çocukları Kütüphaneleri’ açmayı bir görev bildiğimden, bu tarz haftalar için daha da duyarlı oldum... Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Türk Kütüphaneciler Derneği işbirliğiyle hazırlanan 48. Kütüphane Haftası, “Bilgi, Toplumu Çoğullaştırır” ana temasıyla, 26 Mart-1 Nisan 2012 tarihleri arasında, kutlanacak. 2011 yılında ilk kez Ankara dışında İzmir Efes Antik kentinde bulunan, Celsus Kütüphanesi’nde gerçekleşen, Kütüphane Haftası’nın, resmi açılışı 26 Mart 2012 Pazartesi günü. Bu yıl çok kültürün bir arada yaşadığı Hatay’da. Haftanın resmi açılış töreni, Saat 10.00’da, Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi’nde. Uluslararası katılımla olacak. Bilgilerinize.
Ertan Kayıtken’den halka açık defile
İzmir Fashion Days, İzmir Hilton’da 28-29 Mart 2012 tarihlerinde İzmirlileri şova doyuracak.
Tekstil ve moda sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, düzenlenen etkinlikte; tasarımcılar, sektörde faaliyet gösteren firmalar, yan sanayi, üniversite ve enstitüler bir araya geliyor. Dört yıldır ve yılda iki kez, Rönesans Ajans tarafından düzenlenen, İzmir Fashion Days’in asıl amacı ise, İzmir’i modanın yeni bir başkenti yapmak... İki gün sürecek, ulusal ve uluslararası katılım ile gerçekleştirilecek, İzmir Fashion Days aracılığıyla, moda severler çok sayıda tasarımcı ve ürününü bir arada tanıma fırsatını yakalayacaklar. Bu arada, İzmir’in gurur duyduğu modacılarından sevgili dostum Ertan da bu etkinlikte tabiri caiz ise, elini yine taşın altına sokanlardan. Ertan, gerçekleştirilecek diğer etkinlikler ile de İzmirlilerin, farklı sanat dallarını izleme olanağına da kavuşacaklarını söylüyor...
Ünlü mankenler podyumda
Elif Ece Uzun, Senem Kuyucuoğlu’nun yanı sıra, İzmirli mankenlerin de yer alacağı, Kuaförler Odası’nın saç ve Terziler Odası’nın özel şovlarının yanı sıra, finalde bir de Ertan Kayıtken defilesi gerçekleşecek. 29 Mart Perşembe saat 21.00’de gerçekleşecek defile halka açık olacak... Ertan’ın daha önce, 50 kişilik özel VIP Grup için, Swissotel Büyük Efes ve Hilton’da verdiği defilelerin, karması olacak... Bence izlenmeli, kaçırılmamalı. Hatta izleyecek olanlar, bana göre daha şanslı. Çünkü, iki özel gösterim, daha zengin şekilde yer alacak...Yine İzmir doğumlu, moda tasarımcısı Dilek Göktaş’ın da 28 Mart saat 21.00’de bir gösterimi olacak.
Afiyet Olsun
Peximet’e yeni kardeş
Sevgİlİ Neslihan, bize, yani bana, ailem ile çevreme Alsancak Peximet’i ve lezzetlerini sevdirdi. Fiyatları ehven. Lezzet süper olunca çok sık gider olduk. Bu arada, annem Yalı’da oturduğu için ona Alsancak’a gelmek biraz zor oluyordu. Cuma günü Neslihan, “Şenay Hanım, Agora, Alsancak ve Sevgi Yolu Peximet’ ten sonra, Göztepe Kulübü’nün içinde de açtık. Ama ben, size seyahatlerinizden dolayı fazla denk gelmediğim için söyleyemedim” dedi. İzmir’de harikalar yaratan Jo Kohen ve başarılı bir patron Mustafa Berberoğlu yine birlikte açmışlar. Yani Peximet’e yeni bir kardeş daha gelmiş. Bu arada Neslihan, alışkanlık yapan Peximet lezzetleri yanında yeni ürünlerden de söz etti. Kağıtta tavuk, ev usulü anne tavuğu, Arabiata spagetti, kestaneli pasta olmak üzere. Pastayı tattım. Enfes... Yine, benim için neredeyse, beş yıldızlı otel kahvaltısı kadar zengin olan, Peximet kahvaltıları da özellikle Göztepe’de, deniz manzarasına karşı, harika oluyormuş. Benim yazımla birlikte haberi olacaklara; TEL: (0232) 247 34 34
Bir dakika!
İşte Ekselans işte Sakız
Ekselans Turizm’in sahibi Erdoğan Tözge, bana göre firmasının adını layıkıyla taşıyor. Tüm davranışları bir ekselansa yakışır şekilde. İzmir’in gurur duyacağı, iş adamlarından biri. Yolumun üzerinde olan iş yerine ilk kez hafta arası şöyle bir uğradım. Üç yıldır İzmir’deyim daha hiçbir arkadaş ya da dostumu iş yerinde ziyaret edip, hatırını soramadım. Neyse... Genel Müdürü Laura Balkır ile bir proje üzerinde çalışıyorlardı. 14-15 Nisan’da Sakız Adası Paskalya Turu... Vallahi canım istedi. Ama aynı tarihte, çoook uzaklarda olacağım, kısmetse. Çünkü, daha önce Erdoğan Ağabey ve Laura’nın da yer aldığı, kalabalık dost ve arkadaş grubuyla Sakız’a gidip, çok eğlenmiştik. Tadı da damağımda kalmıştı...
Muhteşem bir tur
14.04.2012 Cumartesi sabahı, saat 08.30’da, Çeşme Ulusoy Limanı’ndan hareket. Laura, “Paskalya şenliklerinin sadece Sakız Adası’na özel gerçekleştirilen roket şenliklerine katılmak için bu geziyi düzenledik. Yani çok özel bir tur olacak. Vrondado’ da 14 Nisan akşamı bu gösteri saat 22 gibi başlıyor. Havai fişek atışları, gece yarısı, tam bir görsel şölene dönüşüyor. İsmine yakışır bir şekilde, geleneksel Roket Savaşlarını, büyük bir hayranlık ve coşku ile seyredeceğiz” dedi. Beni özendirmek için... Pazar günü öğlen de Paskalya yemeği için bir tavernaya gidilecek. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve kömür ateşinde pişirilen, kuzu çevirme, kokorecin yanında, acılı peynir ezmesi, Greek salata, ızgara biber ve ızgara mantar gibi, Yunan mezeleri mönü. Vallahi yazarken heyecanlandım. Limitsiz şarap ve limitsiz uzo eşliğinde üstelik. Bütün bu güzelliklerin fiyatına gelince; 2 kişilik odalarda kişi başı 148 Euro, tek kişilik fiyatı ise 181 Euro. Hem de 4 yıldızlı merkezde bir otelde. Daha geniş bilgi için ise;
telefon: (0232) 489 05 89
NOKTA
Kütüphaneler Haftası
Ben de artık, ‘Her yaşta herkes kitap okusun’ sloganıyla, Atatürk Çocukları Kütüphanesi adı altında, ‘Şenay Düdek Köy Çocukları Kütüphaneleri’ açmayı bir görev bildiğimden, bu tarz haftalar için daha da duyarlı oldum... Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Türk Kütüphaneciler Derneği işbirliğiyle hazırlanan 48. Kütüphane Haftası, “Bilgi, Toplumu Çoğullaştırır” ana temasıyla, 26 Mart-1 Nisan 2012 tarihleri arasında, kutlanacak. 2011 yılında ilk kez Ankara dışında İzmir Efes Antik kentinde bulunan, Celsus Kütüphanesi’nde gerçekleşen, Kütüphane Haftası’nın, resmi açılışı 26 Mart 2012 Pazartesi günü. Bu yıl çok kültürün bir arada yaşadığı Hatay’da. Haftanın resmi açılış töreni, Saat 10.00’da, Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi’nde. Uluslararası katılımla olacak. Bilgilerinize.