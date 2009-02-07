Ersun Yanal'a mektuplar

Çok telaşlı oyun oynuyorsunuz.

Her dakika 89.uncu dakika gibi.

İlk on dakika profesyoneller gibi, sonra amatörler gibi.

Defans da kurulan oyun hücum bölgesine aktarılamadı.

Her defasında Gökhan’a ve Umut’a tek ve uzun toplar atıldı.

Hâlbuki Trabzonspor sağ ve sol kanat oyunları kurmalıydı.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Kanatta olmadı, orta sahadan duvar paslarıyla adam kaçırılabilirdi, o da olmadı.

Yattara birebir pozisyonlarda çok zayıf kaldı, neden tek topa yönlendirilmedi.

İlk kırk dakika Yattara bölgesine endekslendi takım.

Bütün ataklar o bölgeden oluşmaya başladı.

Hani ters toplar. Hiç oyun dönmedi. Sıkıştıkça sıkıştı o bölgeye oyun.

Bence kaptan Hüseyin çok ağırlaştı.

Birkaç maçtır özellikle seyrediyorum, ama yok, olmuyor.

Hüseyin’e bir alternatif şart Hocam.

Birkaç maç dinlendirilmesi gerekiyor.

Aslında maçı seyrederken çok tedirginlik yaşadım.

Bana devamlı “ Bu maçta çok gol atar Trabzonspor hocam” dediler.

Ama ağzımı açıp hiçbir cevap veremedim.

Çünkü Ankaragücü daha olumlu ve yerinde paslar yapıyorlardı.

Boş alanlara koşular yapıp top istediler ve aldılar.

Ama Trabzonspor aynı boş koşuları yapıp alan boşaltmadılar.

Arka planda oyun kurarken çok zaman ileriye paslar aktarılamadı.

Bu çok tehlikeli idi.

Ankaragücü bu alanda bir top kapıp gol yapabilirdi.

1-1 den sonra Ankaragücü bir gol daha bulabilirdi.

Neydi bu acele, ne kadar telaşlı bir futbol oynadı yine Trabzonspor.

Aslında söylemek istemiyorum ama bu çok oluyor.

Her maçta demeyeyim ama genelde çoğu maçları sıkıntılı bir şekilde kazanıyor Trabzonspor.

2-1 li skorla çok yaşandı.

Daha çok yolu var Trabzonspor’un acele etmeye gerek yok.

Haftaya Beşiktaş-Trabzonspor maçı var.

Bu telaşlı futbol orada da devam ederse kötü sonuç alınır.