Ersun Yanal ile 4 yıl daha

Bazen aynaya bakıp kendi gerçeğimizi görmemiz gerekiyor.

Biz kimiz. Ne iş yaparız. Mesleğimiz nedir.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Ne öğrendik, ne yapıyoruz. Nereden geldik. Nereye gidiyoruz.“Ağzı olan konuşuyor” hesabın dayız. Her konuda ustayız!Yok, böyle bir şey yok!Bilen de konuşuyor, bilmeyende.“Eğer bir şey biliyorsan konuşacaksın, seni bilgin sansınlar.Bir şey bilmiyorsan susacaksın ki, seni adam sansınlar”Ne güzel söylemiş Atalarımız değimli?

Ersun Yanal İstifa diye ortalıkta gezen felaket tellalları var.

Neden istifa edecek. Kolay mı zannediyorsunuz?

Bir takım kurmak, onu liglere hazırlamak, şampiyon yapmak kolay mı zannediyorsunuz.

Ersun Yanal genç ve yeni bir takım kurdu. Bunu hepimiz biliyoruz.

Daha çok ekmek yemeleri lazım. Daha çok malubiyetler almaları lazım.

Siz anasından doğup yerde sürünmeden ayaklanıp yürüyen çocuk gördünüz mü?

Şunu bilin ki, bir takım, malüp olmadan galibiyet nedir bilemez.

Trabzonspor’un şampiyonluk için daha çok yolu var.

Bu sene olursa büyük şans olur bu kadro ile. Diğer yazılarımda bundan çok bahsettim.

Galibiyetten ders alınmaz.

Malubiyetten ders alınır.

Trabzonsporlu futbolcuların daha çok derse ihtiyacı var.

Ersun Yanal’ı eleştirebiliriz, yaptıklarını beğenmeyebiliriz, sahaya sürdüğü takımı eleştirebiliriz. Ama

“İstifa etmeli” demek, ne demek? Onun yerini kim dolduracak.

Dünyanın en büyük hatası olur.

“Ben Trabzonsporluyum” diyen herkes Ersun Yanalın bu takımda 4 yıl daha kalmasını sağlamalıdır. Çünkü

Biz antrenörler takımlarda çalışan diğer meslektaşlarımızın kimler olduğunu, neler yaptığını, biliyor ve yakından takip ediyoruz. Nasıl çalıştıklarını, hangi antrenman programını planladıklarını, yeni neleri öğrendiklerini, yakından takip ederek kaçırdığımız bazı bilgileri onlardan öğreniyoruz. Ve şunu biliyoruz ki,

Ersun Yanal çok bilimsel verilere sahip olan, spor bilimini çok yakından takip eden ve uygulamaya çalışan bir antrenör.

Böyle kişileri korumalı ve yaşatmalıyız. Türk sporu için

Sayın sporseverler;

Konuşmak kadar kolay olsaydı bu işler ne kadar güzel olurdu değil mi. O zaman ligimizin her takımı şampiyon olurdu. Ne güzel değimli. Ah. Ah!

Gülüyoruz ağlanacak halimize.

Şunu unutmayın. Çok iyi bir kadro kurup, çok iyi antrenman programı ile şampiyon olunmaz.

Bunların yanında parayı bastırıp, seni ligde zorlayacak rakip takımın en iyi oyuncusunu transfer edecek, bir iki tanesini de kulisler yaparak öteki takımlara gitmesini sağlayacak, yani o takımı dağıtacaksın. Zor işler bunlar çok zor.

Bence ;

Trabzonspor’un antrenman programının periyodlamasın da bir hata oluştu diye düşünüyorum.

Bu çok doğaldır. Her takımın başına gelebilir. Erken zirve yapmış olabilirler.

Yani gripten korunmak için grip aşısı vurulmuşsunuzdur, ama bir de baktınız ki grip olmuşsunuzdur. Bu böyle bir şey.

Ersun Yanal kalmalı bu takımın başında. Gidecek birileri varsa oda Trabzonspor’a verimli olamayacak birkaç futbolcudur. Zaten böyle olması gerekiyor.