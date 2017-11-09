Erol Sander’e uyuşturucu bulundurmaktan soruşturma

GEÇTİĞİMİZ mayıs ayında 42 yaşındaki eski eşi Carolina Goddet’le sorun yaşayan ünlü oyuncu Erol Sander’in evine, eşinin şikayeti üzerine polisler gelmişti. Polis, Goddet’e şiddet uygulayan Sander’e eve giriş yasağı koymuştu. Bild gazetesinde çıkan habere göre o gün evde arama yapan polis ekipleri bir miktar uyuşturucu buldu. Uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyen Erol Sander, gönüllü olarak test yaptırdı ve saç telinin incelenmesinin ardından temiz çıktı.

Bild gazetesindeki habere göre Münih Savcılığı da Sander hakkında soruşturmanın açıldığını yaptığı açıklamayla doğruladı: “Şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.”