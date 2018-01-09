Erol Köse'ye 'Tatlıses Klasiği' tazminatı

İbrahim Tatlıses eski şarkılarından oluşan, “Tatlıses Klasikleri” isimli albümünü kendisinden izinsiz olarak piyasaya sürdüğünü iddia ettiği Prodüktör Erol Köse’ye 2014'te 35 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasında son sözleri sorulan İbrahim Tatlıses’in avukatı Hayati Şahin, Talıses'e telif bedeli ödenmediğini ve şarkılarının izin alınmadan kullanıldığını belirtti.
Erol Köse’nin avukatı İsmail Filiz ise, davanın reddine karar verilmesini talep ederek, “Albümü çıkaran Üçüncü Göz’dür. Eski albümlerden alındığı için yeni bir prodüktörlük, yapımcılık yoktur” dedi.
ALBÜMÜN DAĞITILMASI DA DURDURULDU
Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, “Tatlıses Klasiği” albümünde İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 78 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Albümde İbrahim Tatlıses'in fotoğrafının kullanılması nedeniyle de kişilik haklarının ihlal edildiğini ve haksız rekabet oluştuğunu belirten mahkeme İbrahim Tatlıses'e ayrıca 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Tatlıses Klasiği adlı albümün ve CD'lere ilişkin her türlü reklam, promosyon, tanıtım, ilan, TV'de yayınlama, çoğaltma, dağıtım ve satışının yasaklanmasına hükmeden mahkeme kararın bir büyük gazetede de yayımlanmasına karar verdi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün