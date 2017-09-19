Ermenistan’dan sürpriz 'Azerbaycan' açıklaması

Erivan’da düzenlenen 6. Ermeni Diyasporası forum toplantılarında sürpriz açıklamayı yapan Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, “Karabağ ihtilafının çözüme kavuşturulması için AGİT çerçevesinde devam eden görüşmelere ivme kazandırmak için biz Ermeni tarafı olarak Karabağ güvenliğine tehdit oluşturmayan belirli Azerbaycan topraklarını iade edebiliriz. Azerbaycan ile aramızda bu konuda görüşmeler devam ediyor. Ülkelerimiz arasında gerilimi düşürmeye yönelik atacağımız bu adım hakkında daha fazla detay veremem" şeklinde konuştu.

“AZERBAYCAN ASKERİ GERİLİMİ TIRMANDIRIRSA...”

Nalbandyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak bu sürecin karşı şıkkı da var. Azerbaycan bölgede askeri gerilimi tırmandırma yolunu seçmesi halinde biz de Ermenistan olarak yıllarca atmadığımız adımı atarak Karabağ bağımsızlığını tanıyabiliriz."

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1991-94 yılları arasında gerçekleşen Karabağ Savaşı’nda, Ermeni güçleri Karabağ dışında 7 Azerbaycan ilini de işgal etmişti. Günümüzde Ağdam, Kelbecer, Laçin, Cebrail, Fuzuli, Kubatlı ve Zengilan illeri Ermeni güçleri kontrolü altında bulunuyor.

Nalbandyan’ın “Karabağ güvenliğine tehdit oluşturmayan bölgeleri Azerbaycan’a iade edebiliriz” ifadesinden Ermenistan ile Karabağ arasında kara yolu bağlantısı sağlayan Laçin koridorunu müzakere dışında bıraktığı anlaşılıyor.

‘KARARIN ARKASINDA RUSYA VAR’

Ermenistan’ın Karabağ dışında işgal altında tutuğu Azerbaycan topraklarını iade etme kararının arkasında Rusya’nın olduğu öne sürülüyor. Böylece Rusya, Suriye krizinden sonra güney sınırlarında müttefiki haline gelen İran ile daha istikrarlı bir bölge üzerinden ilişkilerini ilerletebilecek.