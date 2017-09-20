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    Ermenistan'dan sürpriz Azerbaycan açıklaması

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    20.09.2017 - 01:48 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 01:48

    AZERBAYCAN ile Ermenistan arasında 1988 yılından bu yana devam eden Dağlık Karabağ ihtilafında Erivan yönetimi işgal altında tutmaya devam ettiği belirli Azerbaycan topraklarını Bakü’ye iade edebileceğini açıkladı.

    Erivan’da düzenlenen 6’ncı “Ermeni diyasporası” forum toplantılarında sürpriz açıklamayı yapan Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, “Karabağ ihtilafının çözüme kavuşturulması için AGİT çerçevesinde devam eden görüşmelere ivme kazandırmak için biz Ermeni tarafı olarak Karabağ güvenliğine tehdit oluşturmayan belirli Azerbaycan topraklarını iade edebiliriz. Azerbaycan ile görüşmeler devam ediyor. Ülkelerimiz arasında gerilimi düşürmeye yönelik atacağımız bu adım hakkında daha fazla detay veremem. Ancak bu sürecin karşı şıkkı da var. Azerbaycan bölgede askeri gerilimi tırmandırma yolunu seçmesi halinde biz de Ermenistan olarak yıllarca atmadığımız adımı atarak Karabağ bağımsızlığını tanıyabiliriz” dedi.

    LAÇİN MÜZAKERE DIŞI
    Ermenistan ile Azerbaycan arasında 91-94 yılları arasında devam eden Karabağ Savaşı’nda Ermeni güçleri Karabağ dışında 7 Azerbaycan ilini de işgal etmişti. Günümüzde Ağdam, Kelbecer, Laçin, Cebrail, Fuzuli, Kubatlı ve Zengilan illeri Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

    Nalbandyan’ın “Karabağ güvenliğine tehdit oluşturmayan bölgeleri Azerbaycan’a iade edebiliriz” ifadesinden Ermenistan ile Karabağ arasında karayolu bağlantısı sağlayan Laçin koridorunu müzakere dışında bıraktığı anlaşılıyor. 

    Etiketler: Ermenistan , Azerbaycan , gazetehaberleri
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