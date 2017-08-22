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Ermenistan rahatsız: Türkiye gelmesin!

Hürriyet Haber
22 Ağustos 2017 - 08:05Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 08:06

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Türkiye'nin Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye olma isteğinin absürd olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışına yanıt verirken Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak için gerekli temasların başlatılacağını belirtmesini değerlendiren Koçaryan, Ankara'nın isteğini absürd bulduğunu ifade etti.

Ermeni basınına konuşan Koçaryan, "Öncelikle, Avrasya Ekonomik Birliği anlaşması, AEB'nin gümrük bölgesine katılmayı öngörmüyor. Dahası, Türkiye ile AEB arasındaki tek kara sınırı olan Ermenistan sınırını tek taraflı olarak kapatan Ankara'nın AEB'nin gümrük bölgesine katılmaktan söz etmesi absürd" dedi.

Merkel'in "Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemeyi düşünmedikleri" yönündeki açıklamasına yanıt veren Ekonomi Bakanı, Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak istediklerini ve konuyla ilgili temasların bu yıl başlayacağını duyurmuştu.

Etiketler: Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan , Ermenistan , Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci , Merkel , Gümrük Birliği , Avrasya Ekonomik Birliği
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