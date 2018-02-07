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    Ermeni Patrikhanesi’nde seçim iptal

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    07.02.2018 - 22:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul Valiliği, Türk Ermeni Patrikhanesi’ne gönderdiği yazıda, yapılması planlanan patrik seçimleri için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ın Patrik Kaymakamı statüsünü tanımadıklarını belirtti. Valilik, Aram Ateşyan’ın patrik genel vekilliği görevine devam ettiğini vurguladı.

    Türk Ermeni Patrikhanesi Patriği Mesrob Mutafyan 2008’de sağlık sorunu nedeniyle görevini yapamaz hale geldi. 2010 yılında Başepiskopos Aram Ateşyan Patrik Genel Vekili seçildi. Ermeni cemaatinden gelen patrik seçimi talepleri üzerine Patrikhane, Patrik Mutafyan’ı emekli ilan etti ve makamının boş olduğunu duyurdu. Bu gelişme sonrası Patrikhane’de seçim süreci başladı. Geçen yıl patrik seçimi sürecini yönetmesi için Ruhaniler Genel Meclisi, Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ı Patrik Kaymakamı seçti. Seçim için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazıldı. Başvurunun ardından İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Türk Ermeni Patrikhanesi’ne önceki gün gönderdiği yazıda, patrik seçimleri için gerekli şartların oluşmadığını belirtti. Türkiye Ermeni Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Sahak Maşalyan yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Mutafyan’ın iyileşmesi için yıllarca bir mucize bekledik. Ancak gerçekleşmedi. Seçim hazırlıkları yapılırken Valilik süreci iptal etti. Valilik, Mutafyan’ın hayatta olması nedeniyle mevcut durumun devam ettirilmesi gerektiğini belirtmiş. Biz yetkililerle görüştükten sonra süreci değerlendireceğiz.”

    Etiketler: gazetehaberi , İstanbul Valiliği , Karekin Bekçiyan , son dakika
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