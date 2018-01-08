Ermenek’te ilk tazminat kararı

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında meydana gelen su baskını sonucu, 18 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Ölenlerden Baha’nın ailesi, olayda denetim yönünde ağır kusuru olduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile maden sahibi Has Şekerler Madencilik ile Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmesi aleyhine tazminat talebiyle dava açtı.

Mehmet Baha

‘BAKANLIKLAR SORUMLU’

Baha ailesinin avukatı Emin Bahçeevli, dava dilekçesinde, “Kazaya sebebiyet veren, gerekli güvenlik tedbirlerini almayan, gerekli denetimleri tam yapmayan, işçileri bilerek madene sokup, ölümlerine sebep olan davalılar tamamen kusurludur” dedi.

Dilekçede, maden faciasına ilişkin hazırlanan 2 Kasım 2014 tarihli ön inceleme raporuna atıflar yapılarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sorumlu tutuldu. İlgili kurumların denetimlerinin mevzuata uygunluk açısından yüzeysel olarak yapıldığı, kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmediği belirtildi.

GÖREVSİZLİK KARARI

Davanın karar duruşması 26 Aralık 2017 tarihinde Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme, davalılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönünden görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmesi ve Has Şekerler Madencilik’i tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme, Baha’nın anne ve babasına yasal faiziyle birlikte,100’er bin TL, 6 kardeşine de 40’ar bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

KÂĞIT ÜSTÜNDE KALABİLİR

Kararı değerlendiren Avukat Emin Bahçeevli mahkemenin hükmettiği tazminat kararının, kâğıt üzerinde kalma tehlikesinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Hükmedilen tazminat bedellerini, maden kazası sonrası kapatılan özel maden şirketlerinden tahsil etmek neredeyse imkânsız. Bu göz önüne alınırsa, insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu, bunun sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını söyleyebiliriz.”