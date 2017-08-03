Ermenegildo Zegna Second Skin Capsule Collection'ı sunuyor

Giysi ve dış giyimden oluşan komple ve koordineli koleksiyon bütün dünyadaki çağdaş erkeklerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı ve özellikle de yolculuk için olan kombinasyonlar ön planda çıkıyor. "Second Skin" Kapsül Koleksiyonu ayrıca Alessandro Sartori’nin liderliğinde Ermenegildo Zegna Kış 2017 Koleksiyonundan satışa sunulan ilk gardırobu temsil ediyor.
Özel kapsül koleksiyonu, başarılı, kendinden emin ve konforda şık bir yaklaşıma değer veren yeni nesil çağdaş gezginler için tasarlandı. Dayanak noktalarından ilki, yün ve ipekten, özel örülmüş varsity yaka ve manşetlere sahip, ikincisi de son derece hafif, yumuşak nubuk deriden elastik deri manşetlere ve alt bölümü olan yenilikçi, hafif dış giyim montlar. Görünümü tamamlamak için, farklı renk kombinasyonlarında ceketler, pololar, kazaklar, gömlekler, pantolonlar ve kotlar (hepsi de sofistike bir şekilde rahat bir görünüm, gerçek kalite ve ayırt edici değerli ayrıntılara sahip) bir arada çok güzel kullanılıyor ve yılın 365 günü bir erkeğin dolabında tutulabiliyor.
Günümüz çağdaş modasına smart ve spor yaklaşım ikonik Zegna renklerine göndermede bulunuyor ve vikunya renginden soluk beyaza ve ördek başı yeşiline, kahverengi, lacivert ve açık griye uzanıyor. Buna ek olarak, son derece çok yönlü seyahat gardırobu düğme deliği şeklinde bir kesiğe sahip yeni tasarlanmış bir bant içeren zarif bir Asola Mokaseni içeriyor.
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